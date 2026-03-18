El inglés ha pasado de dominar el 67% de las canciones más escuchadas del mundo al 55% en tres años: Bad Bunny es el mayor sí

La música global presenta una historia de fragmentación cultural, cuya evidencia más clara proviene de las listas de éxitos. De hecho, en 2021, la música en inglés representó el 67 % de las 10.000 canciones más reproducidas a nivel mundial. Para 2024, esa proporción había caído al 55 %. "Si bien el inglés aún domina las listas de reproducción en streaming", concluyó un análisis , "ese dominio está comenzando a menguar". Es lo que asegura Seva Gunitsky, profesor asociado y titular de la cátedra George Ignatieff de Estudios sobre Paz y Conflicto de la Universidad de Toronto, en Canadá, en un artículo publicado por Persuasion. Este experto explica ejemplos que demuestran que "el poder estadounidense se basaba en la cultura, pero ya no", según afirma.

El auge del K-pop es el competidor más visible, afirma este experto. Como ejemplo señala que, en 2024, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica señaló que 17 de los 20 álbumes más vendidos eran de artistas coreanos, siendo Taylor Swift la única artista occidental entre los 10 primeros.

Mientras tanto, la música latina ha sido el segmento de mayor crecimiento en la música global durante más de una década. Bad Bunny, el artista puertorriqueño de reguetón, fue el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial entre 2020 y 2022, y nuevamente en 2025. "Si bien es estadounidense, su centro de gravedad cultural es firmemente latinoamericano", resalta Gunitsky.

Su ascenso no ha sido un éxito de fusión en el sentido convencional, donde los artistas extranjeros se adaptan a los gustos estadounidenses, "sino una victoria en sus propios términos lingüísticos y culturales, con el público estadounidense, incluso en el Super Bowl de este año, adaptándose a su música", añade.

Se ha estado produciendo "una lenta erosión del dominio cultural de Estados Unidos durante la última década, lo que no representa sólo un revés comercial para los ejecutivos de los estudios, sino un cambio en la forma en que opera el poder estadounidense", asegura este experto. En el cine, la música e incluso la educación superior, Estados Unidos está experimentando algo que no había enfrentado en mucho tiempo: competencia real.

Es verdad, destaca, que "Estados Unidos aún lidera la mayoría de las clasificaciones mundiales de influencia cultural, pero está descendiendo desde una cima que probablemente era insostenible". El Índice de Poder Blando de 2026 , por ejemplo, mostró que Estados Unidos experimentó un declive más pronunciado que cualquier otro país. Aunque este índice, subraya este experto, en realidad "se basa en poco más que titulares sensacionalistas y sensaciones", a lo que añade: "Pero cuando se trata de poder cultural, las sensaciones son lo que cuenta".