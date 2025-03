Una profesora muestra cómo ha dividido un alumno 24.500 entre 240 con calculadora: el resultado, preocupante

Una operación matemática que ha hecho un alumno que tiene la ESO aprobada en un examen ha provocado la preocupación y el debate en las redes sociales, con usuarios alarmados por lo que se ve en ese papel y otros que llaman a la comprensión.

"Frustración es poco. Exámenes de un ciclo formativo de grado medio, de alumnos con la E.S.O aprobada. Operaciones hechas con calculadora", ha escrito en Threads la usuaria milianandrea.

Ahí se ve cómo el alumno en cuestión debía dividir 24.500 entre 240 y el resultado que le da es 0,10. Como hizo la operación con calculadora, el error parece venir de que pulsó el punto de la máquina, que se usa para las comas. No sabía, por tanto, utilizar bien la calculadora.

La profesora ha subrayado: "No echo la culpa a nadie, solo pongo mi nivel de frustración, después de estar dándolo todo por mis alumnos. Solo quiero formar profesionales porque me gusta mi trabajo".

"Un clásico, utilizar el punto de la calculadora, que es una coma para los números decimales, porque ven el punto de los miles... ni a ver si tiene sentido lo que sale se paran. De esas a montones nos encontramos por desgracia", asegura otro profesor en la red social.

"Entiendo que son alumnos de al menos 14 o 15 años, que no sepan/puedan escribir Amperios medianamente claro es muy preocupante. Que no entiendan que 24.500 es mayor que 240 y que el resultado necesariamente tendrá que ser mayor que 1, es no entender la división. Que no sean capaces de ver que 240*100 es 24000 y que entonces el resultado debería ser algo mayor de 100 es que les falta capacidad de raciocinio o incluso peor, que todo eso ocurra y les de exactamente igual, es lo más preocupante", señala otro.