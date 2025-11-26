Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una televisión alemana elogia lo que está pasando en España: dan estas tres razones del éxito
"Un gran cambio con respecto a los días de la crisis económica".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Getty IMages

El medio alemán Deutsche Welle O DW, una televisión pagada con dinero federal de Alemania donde gobierna la formación conservadora de CDU, ha publicado un vídeo elogiando la tendencia económica al alza de España y destacando tres puntos fundamentales en los que se sostiene este crecimiento.

"El déficit presupuestario de España se ha ido reduciendo a lo largo de los años y ahora, por primera vez en casi dos décadas, la relación déficit/PIB de España ha caído por debajo del de Alemania. Un gran cambio con respecto a los días de la crisis económica", comienza diciendo

La periodista señala que "la reducción del déficit se produce porque se proyecta que la economía española crecerá a un ritmo diez veces mayor que el de Alemania este año y los economistas predicen que esta tendencia continuará". 

"Entonces, ¿qué ha hecho bien España y qué puede aprender Alemania de su éxito?", se pregunta. Desde DW dan tres claves: la inmigración, la independencia económica y las inversiones. 

Inmigración, independencia e inversión

Respecto al primero apunta que "mientras los partidos de extrema derecha impulsan políticas antiinmigración en toda Europa, España sigue siendo en gran medida pro-inmigración". Cifran en que la población inmigrante de España supera los 9 millones y crece en unos 600.000 al año desde el fin de la pandemia. 

"Muchos llegan de América del Sur con niveles educativos relativamente altos y con una gran ventaja, que es que la mayoría ya habla el idioma. Los inmigrantes representan ahora el 23% de la fuerza laboral total de España y el 90% de todos los nuevos empleos creados entre enero de 2024 y marzo de este año se dirigieron a este sector", describen.

Sobre el segundo punto, esa economía independiente, explican que "España va en su camino con ser energéticamente independiente con sus inversiones en energías renovables que hacen que los precios mayoristas de la electricidad caigan un 40%". Ahí comparan la situación con Alemania, que lo describen como un país con importantes inversiones en energía verde, pero con esa implementación todavía cargada de burocracia y desafíos de red. 

"Si observamos la economía en general, España también se encuentra en una posición más estable que otros países europeos, ya que menos productos van a Estados Unidos y las empresas españolas están menos expuestas a los aranceles de Trump", rematan.

Por último, el tercer punto, que es la innovación: "España también alberga una vibrante escena de start-ups. La digitalización se está acelerando y la transición verde ha creado muchos puestos de trabajo. España es también un centro de inversiones extranjeras y China ha manifestado su disposición a incrementar sus inversiones".

Sin embargo, al final añaden que el crecimiento económico "no es automáticamente una mejora en la vida de todos" y dan dos datos, como que "la media de los españoles es todavía más pobre que otros europeos y el desempleo sigue siendo el más alto de Europa". 

Finalmente, acaban con esta conclusión: "El crecimiento de España muestra cómo de rápido la tendencia puede cambiar. Está demostrado que políticas abiertas inteligentes y una ambición verde puede saldar la deuda. Si España sostiene este momento podría ayudar a impulsar el próximo capítulo de Europa".

