Una trabajadora informa a su jefe que va a estar de baja 15 días y el mensaje que le llega al momento indigna a todo el mundo

La cuenta Soy Camarero, dedicada a difundir noticias relacionadas con el sector de la hostelería, así como malas prácticas que se ejercen en ella, ha publicado la conversación de WhatsApp que ha mantenido una empleada con el dueño del establecimiento en el que trabaja y ha indignado a todo el mundo.

"Me he despertado con un bulto en la rabadilla y rabiando de dolor, no me puedo mover la cama, está viniendo para llevarme al médico. Te aviso porque no sé lo que me van a decir porque no puedo moverme nada", comienza diciéndole la trabajadora.

A las pocas horas le dice que tiene "muy malas noticias", pero es a los dos días -el pasado jueves día 14- cuando le informa que le han dado una baja de 15 días. "El martes voy al cirujano, lo siento, prácticamente no puedo andar", le explica la trabajadora.

Sin embargo, a los pocos minutos le llega un mensaje de la Seguridad Social que cambia todo: "Me ha llegado un mensaje de baja a fecha de ayer... ¿has rescindido mi contrato?".

"¿Hola? ¿Me despides así? ¿Por ponerme enferma? ¿Me van a operar y me despides? Me estás diciendo que a este teléfono es donde tengo que solicitar información de mi baja de contrato, con fecha de ayer sin aviso previo y me gustaría recibir la información pertinente", prosigue diciéndole.

El único mensaje que le devuelven es el siguiente: "Hola, tal y como te hemos informado por teléfono, tienes tu documentación preparada y lista para recoger en el local, dinos cuando te viene bien y cuadramos horarios, gracias".

Además, en otra publicación se puede ver el mensaje que le había llegado de la Seguridad Social en el que se informaba que le habían tramitado la baja a fecha de 13 de agosto, es decir, el pasado miércoles.

Esta conversación se ha hecho viral con más de 600.000 reproducciones y 9.000 me gusta y ha indignado a los usuarios de X.