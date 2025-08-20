Unos estadounidenses en Asturias prueban por primera vez una tarta de queso de verdad: su reacción es oro puro

La gastronomía asturiana tiene el poder de poner en su sitio a cualquiera que se atreva a llamarle cheesecake a lo que se hace al otro lado del Atlántico. Y si no, que se lo digan a los padres de Sophie La Guiri, la creadora de contenido que se presenta en TikTok como "una chica americana en España, fan de la siesta y con buen rollo". Después de mudarse desde Estados Unidos para vivir más cerca de su hija, Sophie se los ha llevado a comer a un restaurante de Cangas del Narcea, en Asturias, para que Kat y Greg, los protagonistas de un vídeo viral, graben a fuego en sus paladares el sabor de los platos típicos españoles.

Porque hay viajes que se hacen con maletas y otros que se hacen con cucharas. A estos dos estadounidenses les ha bastado una tarta de queso asturiana para recorrer el camino entre The Cheesecake Factory (la popular cadena americana que ha convertido el pastel en un postre clónico y edulcorado) y un paraíso terrenal donde la nata no pinta nada. No necesitaban echar mano de Google Maps, solo un postre con denominación de origen moral: el de una tierra que convierte la sobremesa en religión y la cuchara en sacramento.

El vídeo que ha publicado Sophie en su cuenta de TikTok es breve, dura solo unos veinte segundos, pero ha sido suficiente para mostrar un auténtico viaje de conversión a la fe de la tarta de queso de verdad. Cerca de dos millones de personas ya han podido ver cómo el primero en hincarle el diente al postre es Greg que, cuchara en mano, se asoma al plato con gesto prudente. Aunque cuando el queso toca su paladar, sus ojos se le entornan, su rostro se ilumina y el tiempo se detiene, como si hubiera descubierto el secreto mejor guardado de toda la Península Ibérica.

La cámara de Sophie se gira entonces hacia su madre, Kat, que levanta la cuchara como quien acepta un complicado reto al que es complicado resistirse: comprobar si el éxtasis al que ha llegado su marido catando la tarta de queso asturiana era real o una buena dosis de postureo, una tendencia muy propia en las redes sociales. Sin embargo, poco después de darle un bocado al pastel, la transformación de su gesto es prácticamente inmediata y lo que antes era cautela se convierte en rendición, en un trance digno de Santa Teresa.

No hay palabras porque tampoco hacen falta. Durante unos segundos, solamente hablan el sonido de las cucharas golpeando el plato del postre y las caras de placer absoluto de los dos estadounidenses. Hasta que Greg rompe el silencio con una frase que suena a un estallido solemne que podría pasar por revelación mística: “Creo que he muerto y estoy en el cielo”. La música de órgano que actúa de banda sonora termina de darle a la escena un aire celestial, como si la sobremesa en el restaurante de Asturias se hubiera convertido en liturgia y la tarta de queso de verdad en dogma de fe… aunque esta vez no hacía falta ningún milagro, solo una buena receta y el saber hacer de quienes mantienen con vida el arte de la repostería asturiana.

“La mirada de las mil tartas de queso”



El éxtasis de Kat y Greg no solo se quedó en la mesa de este restaurante de Cangas del Narcea, sino que también contagió a los usuarios de TikTok, donde el vídeo de la tarta de queso asturiana ya cuenta con miles de reacciones. Como la de LaVillacampa, que da con la definición que mejor captura la expresión de Greg después darle un bocado al postre: “La mirada de las mil tartas de queso”, escribe en un aplaudido comentario.

A partir de ahí, los comentarios se transforman en una especie de festival gastronómico. Xuan Xosé defiende con orgullo que “Asturias es la región de España donde mejor se come sin duda alguna”, una afirmación que ha encontrado su eco en el de Priskito, quien amplía el mapa nacional de los sabores, recordando que "se come espectacular de norte a sur" porque la diversidad culinaria de España tiene mucho que decir en estos debates.

Otros usuarios, en cambio, se fijan menos en la competición regional y más en el placer de ver a unos recién llegados caer rendidos ante los sabores locales. "Me encanta ver a gente de fuera disfrutando de España”, celebra Danielanaconda1, como si el vídeo viral de TikTok fuese también una carta de amor al país. Claro que ninguna discusión alrededor de la repostería está completa sin abrir otro frente. Ahí aparece Juanjo, que sale en defensa de otra causa: "La mejor tarta del mundo es la de Santiago y no pienso discutirlo con nadie, y no, no soy gallego soy malagueño”, señala con humor militante.

No obstante, en medio de tanta exaltación, quizá la frase más certera sea la de Danieltxo, que condensa en una sola línea lo que miles de usuarios de TikTok han visto en los rostros de Greg y Kat tras probar la tarta: “Cuando pruebas comida de verdad pasan esas cosas”.