Un químico explica qué pasa si al cocinar una cebolla se vuelve de color azul

Las propiedades de la piel de cebolla para nuestra salud.

Hay pocas cosas capaces de generar más desconfianza en una cocina que ver cómo un alimento cambia de color de forma extraña mientras se cocina. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a una persona en un vídeo viral de TikTok que ha dejado a miles de usuarios completamente desconcertados.

La escena parece sacada de un experimento de laboratorio: una cebolla frita que, poco a poco, acaba adquiriendo un tono azul intenso bastante inquietante.

El vídeo ha sido compartido por la cuenta @breakingvlad, donde el creador -que se presenta como divulgador científico- intenta explicar qué demonios ha pasado realmente para que una cebolla termine pareciendo casi una col lombarda pasada por filtro.

Y no, la respuesta no tiene nada que ver con que esté en mal estado.

"Esa masa blanca en algún momento fue cebolla"

El propio químico arranca el vídeo bromeando con el aspecto final de la sartén.

"Esta persona está muy preocupada porque al freír su cebolla ha visto que se ha vuelto azul", comenta, antes de añadir entre risas: "Sí, esa masa blanca en algún momento dado fue cebolla".

A partir de ahí empieza la explicación científica detrás del fenómeno, que en realidad tiene bastante sentido químico.

Según explica, algunas cebollas contienen una cantidad elevada de antocianinas, unos compuestos naturales responsables de los tonos rojizos, violetas o morados presentes en muchos vegetales.

Son precisamente los pigmentos que dan color, por ejemplo, a la cebolla morada o a la lombarda.

El detalle clave: el pH

La parte importante llega cuando explica que esas antocianinas reaccionan de forma muy sensible según el entorno químico en el que se encuentren.

"Mientras que en medios ácidos tienen tonalidades rojizas, en medios alcalinos tienden a coger una tonalidad más azulada", señala.

Es decir: la cebolla no se vuelve azul porque esté mala ni porque haya ocurrido algo tóxico, sino porque el entorno de cocinado ha alterado el pH y ha provocado esa reacción visual.

Y ahí aparecen varias posibles explicaciones bastante comunes.

La cal del agua, la sartén o incluso lo que cocinaste antes

El divulgador apunta a que una de las causas más habituales puede estar relacionada con el agua dura, es decir, agua con mucha cal.

En algunas zonas, esos depósitos minerales pueden quedarse en la sartén y alcalinizar ligeramente la superficie donde se cocina la cebolla.

También podría influir el contacto con determinados metales o incluso haber preparado antes otros alimentos en la misma sartén.

"Puede pasar por usar una sartén en la que justo antes se haya hecho algo con un medio ligeramente básico, como leche o huevo", explica.

Todo eso puede modificar el entorno químico suficiente como para que las antocianinas cambien completamente de color.

Lo importante: se puede comer perfectamente

El vídeo se ha llenado rápidamente de comentarios de personas asegurando que les había ocurrido algo parecido alguna vez y pensando que la comida se había estropeado.

Pero el químico insiste varias veces en el mismo mensaje: tranquilidad absoluta.

"No pasa absolutamente nada. La cebolla es exactamente igual de segura y puedes ingerirla sin ningún problema", aclara.

Al final, lo que parecía una escena casi apocalíptica en la cocina termina siendo simplemente una pequeña reacción química cotidiana. Una de esas curiosidades virales que TikTok convierte en fenómeno y que, de paso, deja a miles de personas descubriendo que hasta una cebolla puede esconder una explicación científica inesperada.