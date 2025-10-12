Un supermercado dice "basta" a los ladrones y añade a sus filas un aliado que trabaja como un detective invisible

Un vigilante invisible. En uno de los supermercados de la ciudad alemana de Offenbach, a pocos kilómetros de Frankfurt, las personas que intenten robar se van a encontrar con un "abrumador oponente". Tal y como informa el periódico danés Op-Online, se trata de una nueva tienda de la cadena Nahkauf, que abrió el pasado lunes con un evento de inauguración en los que se repartió vino y perritos calientes gratis. Lo más destacable: su resistente sistema de seguridad funciona a través de inteligencia artificial.

En declaraciones recogidas por el digital, el director general de la cadena de supermercados, Davide Spiga, explica que "la tecnología vinculada a la cámara no sirve para identificar a las personas. En su lugar, registra movimientos conspicuos". De este modo, el sistema alerta al personal de la tienda ante un rápido y sospechoso movimiento por debajo de la chaqueta, o el bolso. "Todo cumple con la normativa de protección de datos, por supuesto", asegura.

Según los datos recabados por la Asociación Alemana de Minoristas (HDE), los ladrones causaron, sólo en 2024, la pérdida de casi 3.000 millones de euros. "Un tercio de esto se remonta a pandillas organizadas".

El director general de este último organismo, Stefan Genth, ha pedido al Gobierno de ese país una reforma legal. "Se trata de prevenir a través de sanciones más consistentes y duras", asegura. Asimismo, se muestra escéptico ante la presencia de la IA en los supermercados. "¿Podrá este detective proteger eficazmente la generosa gama de cervezas en el "Nahkauf" o las especialidades de panadería de Italia?", cuestiona.

Por el aumento de los robos, muchos supermercados que se encuentran a pocos metros del nuevo han tomado medidas de seguridad: encerrar el café dentro de una vitrina, colocar el alcohol detrás de las cajas registradoras o la instalación de barreras de seguridad.