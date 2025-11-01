Va a Disneyland París y lo que ve haciendo a un cortador de jamón le va a doler a más de uno

El usuario @alvaro__espinosa ha vivido uno de esos momentos que como español podría llegar a doler, y mucho, por lo que ha visto en un cortador de jamón mientras estaba disfrutando del día en el famoso parque de atracciones Disneyland París.

El vídeo, republicado por @postureoespañol, ha acumulado más de 19.000 'me gusta' en menos de 24 horas. Se trata de una familia que se acercó precisamente a una zona donde había varios productos disponibles para comer y uno de los platos era el típico jamón ibérico.

Ahí estaba el cortador, limpiando el jamón. "Mirad el corte del jamón, aquí con su curva perfecta, bien hecha, y mirad como la saca, finita. Madre mía, qué maravilla, muy bien, muy bien", ha ironizado el que grababa el vídeo.

Tal y como ha enseñado, el hombre en cuestión estaba cortando el jamón en lonchas muy anchas. Ha sido tan exagerado que ha comenzado a hacerse viral en redes sociales y muchos de los españoles han reaccionado al instante con sarcasmo: "He visto en Asturias cachopos más finos".

"Le han dicho que cuando se acabe el jamón se va", ha pronunciado el usuario @kike_sh_ en Instagram, acumulando más de 2.000 'me gusta' en su comentario. Por otro lado, el usuario @hello.its.martin2 ha sacado dos opciones: el tipo realmente no sabe o no quiere hacerlo bien o alguien le dijo que hay que hacerlo de esa manera y como empleado hay que hacerle caso".

El sarcasmo no ha parado de llegar: "En España por eso te pueden meter en la cárcel". "Cómo ofender a todo un país con un solo gesto", escriben otros. Y tanto, porque ha habido algún que otro ofendido: "Ahora entiendo a los italianos cuando parten los espaguetis en dos". "Qué buena pinta tienen esos filetes de ternera", ha pronunciado el usuario @tc13_barbarroja.

¿Cómo cortar las lonchas de jamón?

Según la página oficial de 'Jamón Puro Bellota', lo más recomendable para cortar las lonchas de jamón es colocar el cuchillo "lo más horizontal posible, deslizarlo haciendo un movimiento en zigzag corto y lento, intentando siempre conseguir una loncha delgada, más o menos del grosor de una hoja de papel".

Aconsejan, además, que el propio eje del jamón marca la dirección correcta del corte.