Un músico de EEUU llega a España, come en un restaurante y cuando le traen la cuenta escribe un mensaje que deja a muchos desconcertados 

El músico estadounidense Sharooz Raoofi ha provocado desconcierto, tanto en su país como en España, por el mensaje que ha publicado tras comer en un restaurante de Sevilla y ver la cuenta que tenía que pagar.

El artista ha subido una foto en la que se puede ver que el precio de todo lo que comió no llegaba a 50 euros. Entre otros productos consumió dos botellas de agua, a 3,80 euros cada una; una berenjena asada por 4,50; pimientos del padrón por 4,90; patatas asadas por cuatro euros, una ensalada por 16 euros y un gazpacho que costó 6,50.

"La gente me sigue diciendo que Europa está 'rota' y que 'se ha hundido', pero una comida abundante para tres en un buen restaurante es al menos un 200% más barata que en Estados Unidos, un buen café o una copa de vino casi siempre cuestan menos de cinco euros, y ni hablar de la delincuencia y la indigencia", ha escrito Raoofi.

La publicación de Threads ha provocado la reacción de muchos españoles, que aseguran que esa comida no fue en absoluto barata y que, para muestra, sólo hay que ver el precio del agua y del pan (dos euros cada unidad).

El mismo músico ha respondido a esas críticas. "Es extraño que esto haya molestado a tanta gente, así que daré más detalles. Agua y pan: sí, caros. Pero Pimientos: suficiente como entrante para tres. La ración era XXL. Ensalada de burrata: ración para dos con muchas verduras asadas, burrata gigante, piñones y muchísimas nueces", detalla.

"Gazpazo: suficiente para tres vasos. Berenjena: berenjena gigante rellena de queso gratinado y acompañada de verduras. Patata Asada: aproximadamente un kilo de boniato asado, aderezado con salsa", especifica.

Entre las respuestas que ha provocado su mensaje destaca la de una persona que dice: "Estás comparando los precios pensando en tu salario. Soy español, ¿sabes que el salario medio en el país es inferior a 30.000 €? ¿Sabes que también tenemos una crisis de vivienda con alquileres de alrededor de 1.000 € al mes y un salario de 1.400 € (si tienes suerte)? España y los españoles somos geniales, y sentimos pena por Estados Unidos, pero no lo idealices... nosotros también tenemos problemas".

"¿A eso le llamas un almuerzo abundante? ¡No seas ridículo! Pediste tres entrantes/tapas, una ensalada y un gazpacho para compartir entre tres personas. Eso no es un almuerzo abundante, ni mucho menos barato. ¡Hace solo 15 años, como mucho, habrías pagado 25 € por la misma comida! Y los salarios se han mantenido igual durante los últimos 15 años. Definitivamente no te enteras cuando oyes que 'Europa se ha derrumbado", dice otro.