Un músico de EEUU llega a España, come en un restaurante y cuando le traen la cuenta escribe un mensaje que deja a muchos desconcertados
Algunos han respondido muy molestos y explicándole el contexto del país.
El músico estadounidense Sharooz Raoofi ha provocado desconcierto, tanto en su país como en España, por el mensaje que ha publicado tras comer en un restaurante de Sevilla y ver la cuenta que tenía que pagar.
El artista ha subido una foto en la que se puede ver que el precio de todo lo que comió no llegaba a 50 euros. Entre otros productos consumió dos botellas de agua, a 3,80 euros cada una; una berenjena asada por 4,50; pimientos del padrón por 4,90; patatas asadas por cuatro euros, una ensalada por 16 euros y un gazpacho que costó 6,50.
"La gente me sigue diciendo que Europa está 'rota' y que 'se ha hundido', pero una comida abundante para tres en un buen restaurante es al menos un 200% más barata que en Estados Unidos, un buen café o una copa de vino casi siempre cuestan menos de cinco euros, y ni hablar de la delincuencia y la indigencia", ha escrito Raoofi.
La publicación de Threads ha provocado la reacción de muchos españoles, que aseguran que esa comida no fue en absoluto barata y que, para muestra, sólo hay que ver el precio del agua y del pan (dos euros cada unidad).
El mismo músico ha respondido a esas críticas. "Es extraño que esto haya molestado a tanta gente, así que daré más detalles. Agua y pan: sí, caros. Pero Pimientos: suficiente como entrante para tres. La ración era XXL. Ensalada de burrata: ración para dos con muchas verduras asadas, burrata gigante, piñones y muchísimas nueces", detalla.
"Gazpazo: suficiente para tres vasos. Berenjena: berenjena gigante rellena de queso gratinado y acompañada de verduras. Patata Asada: aproximadamente un kilo de boniato asado, aderezado con salsa", especifica.
Entre las respuestas que ha provocado su mensaje destaca la de una persona que dice: "Estás comparando los precios pensando en tu salario. Soy español, ¿sabes que el salario medio en el país es inferior a 30.000 €? ¿Sabes que también tenemos una crisis de vivienda con alquileres de alrededor de 1.000 € al mes y un salario de 1.400 € (si tienes suerte)? España y los españoles somos geniales, y sentimos pena por Estados Unidos, pero no lo idealices... nosotros también tenemos problemas".
"¿A eso le llamas un almuerzo abundante? ¡No seas ridículo! Pediste tres entrantes/tapas, una ensalada y un gazpacho para compartir entre tres personas. Eso no es un almuerzo abundante, ni mucho menos barato. ¡Hace solo 15 años, como mucho, habrías pagado 25 € por la misma comida! Y los salarios se han mantenido igual durante los últimos 15 años. Definitivamente no te enteras cuando oyes que 'Europa se ha derrumbado", dice otro.