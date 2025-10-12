Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a montarse en el coche, se encuentra el retrovisor roto y la nota que le dejan es para ponerla en el museo de la DGT
Virales

Acumula casi medio millón de visualizaciones.

Sergio Coto
La imagen publicada por @2yac1n3oumX

Encontrar aparcamiento no es tarea fácil en algunas de las grandes ciudades. Ya sea por la gran cantidad de coches que hay o por el aparcamiento regulado, hay veces que encontrar un sitio es cuestión de mucha suerte. 

Pero el problema no sólo está en encontrar un hueco en el que dejar el coche sin ser multado por cometer una infracción. También hay situaciones que, sin esperarlo, ponen en riesgo al vehículo.

En el día a día, son muchos los dueños que se encuentran su vehículo con una marca o un golpe que no estaba cuando lo dejó aparcado. Algo que le ha ocurrido a un usuario y no ha dudado en contarlo en la red social X.

El protagonista, @2yac1n3oum en la red social X, ha publicado una fotografía que acumula casi medio millón de visualizaciones. Al ir a montarse en su coche, que había dejado aparcado en la calle, se encontró con una sorpresa desagradable.

Siendo más justos, fue una mala noticia, pero, a su vez, una noticia no tan mala. Llegó a su vehículo y se encontró con el retrovisor izquierdo completamente destrozado. Como si un tractor le hubiese pasado por encima. "Para un día libre que tengo me sale una misión secundaria", ha ironizado.

Pero la parte positiva es que alguien le dejó una nota en el parabrisas que, seguramente, se ha convertido en su nuevo ídolo. Al presenciar la escena, no dudó ni un segundo en tomar nota y decirle quién había sido el culpable. "Te ha golpeado un camión", ha explicado, junto a una matrícula del supuesto conductor.

Las reacciones no se han hecho esperar y, además de 16.000 me gusta, decenas de usuarios no han dudado en aplaudir el gesto de la persona que decidió dejar la nota y avisarle de que el retrovisor lo había roto el conductor de un camión.

