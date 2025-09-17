Va a pagar con una moneda de dos euros y la cajera le recomienda que antes de soltarla se fije bien en ella: sorpresón

El cliente de una tienda ha mostrado su sorpresa por lo que le ha sucedido al ir a pagar su compra con una moneda de dos euros. Según dice, la cajera le ha recomendado que mirase lo que le estaba dando y él ha alucinado cuando se ha fijado.

"He ido a pagar a la cajera y me ha dicho: no, no pagues con esta moneda que mira qué bonita es y mira lo que tiene. Me he quedado todo loco cuando me he dado cuenta de que es una moneda de la Policía española", ha contado en Threads el usuario universo_darp.

"Es una moneda de dos euros, tiene un valor de dos euros, se puede pagar con ella y demás, pero no sabía que teníamos una moneda con el escudo de la Policía de España en una moneda de dos euros. Así que si tenéis una moneda de estas guardadlas con todo vuestro cariño o al menos si tenéis cariño por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", insiste.

"Qué bonita es, chaval, así que echad un vistazo a vuestras monedas de dos euros que a lo mejor tenéis alguna como esta y molan mucha. Yo me voy a quedar con la mía", afirma.

La propia Policía avisó el año pasado de la puesta en circulación de una moneda de dos euros con el escudo del propio Cuerpo para conmemorar su 200 aniversario. En un vídeo, un agente aparecía pagando precisamente con esa moneda un café y la dependienta preguntaba: "¿Esta moneda es de curso legal? Porque lleva vuestro escudo...".

En total se emitieron un millón y medio de monedas siguiendo el modelo acuñado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tal y como se recogía en el BOE en su edición del 7 de noviembre de 2023, apareciendo el escudo oficial y una leyenda circular en la que puede leerse "Policía Nacional 1824-2024", rodeado de las doce estrellas de la Unión Europea.

La moneda puede ser utilizada en los 20 países que tienen el euro como moneda oficial, que usa más de 341 millones de personas cada día, lo que la convierte en la segunda moneda más utilizada del mundo.

La primera moneda de dos euros conmemorativa emitida exclusivamente por España fue en 2005 y se dedicó al IV centenario de la primera edición del Quijote.