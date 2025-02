Va a un restaurante, al cocinero se le pega un poco su pizza y lo que hace es para darle tres estrellas Michelin

Una clienta de una pizzería ha compartido entusiasmada lo que le ha ocurrido en el local después de que la que iba a ser su pizza tuviera un desperfecto y los hosteleros optaran por hacerle esperar un poco para sacarle otra.

"Os cuento. He ido a una pizzería a cenar y cuando le traen la pizza a mi hermana, me dice el camarero que mi pizza va a tardar un poco más porque ha tenido que volver a hacerla", empieza contando en Threads la usuaria mariiajo1.

"Al poco me traen mi pizza genial, rica y estupenda y al rato sale el cocinero y me dice que la primera pizza que había hecho se había pegado un poco (solamente tenía un pequeño agujero donde faltaba masa) que si me la quería llevar, si no la iba a tirar", continúa.

"Anonadada me he quedado y me he venido a mi casa con otra pizza más", celebra antes de recordar las palabras exactas del chef: "Si te la quieres llevar, es que así no la podía sacar".

"Me ha dado una cosa...que hasta le he dicho que si eso se la quedase él para cenar. Pero que ya había cenado", dice la clienta.

Tras los numerosos aplausos que ha recibido el gesto del cocinero, muchos usuarios han pedido a la clienta que dijese el nombre de la pizzería. Y ésta ha contado que se trata de la pizzería Desi del grupo Bohemia.