Va a sacar 50 euros del banco y lo que le ocurre "sucede una vez entre un millón": "La opinión general es que soy un pardillo"

Ir a sacar dinero del banco se ha convertido en una experiencia de lo más viral para @Pablo_bodega, que ha contado en X la aventura que ha vivido cuando fue a sacar 50 euros del banco y, por error, salieron 200. Una historia que ha llegado ya a más de 1,2 millones en la red social de Elon Musk.

España tiene una extensa red de aproximadamente 47.000 cajeros automáticos donde los ciudadanos pueden sacar o incluso ingresar dinero y donde las comisiones por uso varían según el banco en cuestión. Lo que sí es raro es que las personas que se han hecho famosas por tener los bolígrafos atados a cuerdas te regalen 150 euros.

"Fui a sacar dinero a un cajero de @SomosABANCA #leonesp. En vez de un billete de 50, salió uno de 200. Comprobé el cargo y coincidía con lo que había tecleado. Me estaban ‘regalando' 150€. Al final, entré en la sucursal a devolverlo. La opinión general es que soy un pardillo", ha confesado en redes provocando todo tipo de comentarios.

El afectado ha dicho en respuesta a los comentarios que no sabe nada de bancos y que cuando entró al banco a devolverlo le dijeron que quizá se coló ese billete de 200 euros en el cajetín de los 50: "Algo, palabras textuales del empleado 'que sucede una vez entre un millón'".

También le dijeron que les había evitado "horas de trabajo" por el descuadre de 150 euros en las cuentas del banco y, además, tampoco había visto nunca un billete de 200 euros: "Eso es lo más raro. En el banco me dijeron que sería un error al recargar el cajetín de los billetes de 50. Pero luego un amigo que trabaja en el sector me comentó eso. Que hace tiempo que los cajeros no tienen billetes de 200 porque apenas se usan. Yo nunca había visto uno".