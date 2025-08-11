Va en un tren en Alemania, sube una mujer con un bebé y la escena que presencia le deja tocada: en todas partes cuecen habas 

La escena que una ciudadana argentina ha presenciado en un tren en Alemania le ha dejado tocada y ha provocado más de 1.300 comentarios.

"Algo que me choca mucho de la cultura alemana que todavía no me puedo acostumbrar es la falta de empatía que tienen en la calle", empieza diciendo la usuaria @paumendoza.pm.

"Estaba en el tren y se sube una chica con su bebé bien chiquito y aparte su hijito en la mano y todos los bolsos, porque una mamá carga. Estaba viendo si alguien le daba el asiento, nadie, con el tren súper lleno. Me levanto, aunque estaba haciendo señas para que vea que yo estaba por darle el asiento, ni me miró la chica", relata.

"Me levanto de todas formas a tocarle el hombro, decirle: siéntate. Y agarra el asiento otra chica. Digo: 'Pero si ese asiento era para la chica que iba con su bebé'. Dice: 'No, yo lo vi primero'. Me dio una bronca... Te puedes estar muriendo en la calle y no son capaces de levantar la mirada a ver si está pasando algo. Me choca un montón", se lamenta.

En las respuestas, muchos usuarios cuentan sus experiencias en aquel país: "Yo llevo 10 años. Acabo de graduarme en el Ausbildung de Erzieher y en esos 3 años ninguno de clase me hablaba! Lo intenté todo pero me ignoraban! Era siempre la última en elegir para las presentaciones. ¡Qué mal lo pase! ¡No quiero volver a ver a esa gente! Gracias a Dios me levanté, estaba a punto en el segundo de abandonar gracias a Dios no lo hice! Y no es por el idioma porque lo hablo perfectamente".

"Yo creo que es cultura. En mis primeros años aquí en Alemania una con una persona tercera edad yo le ofrecí mi asiento y la señora me dijo no gracias no la necesito y me miró más bien feo. Desde ahí nunca más lo ofrezco y le cuento a mi esposo y él mi dijo aquí es normal eso, más bien ellos se ofenden se hace eso. Por eso debe ser cultura", dice otra persona.