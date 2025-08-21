Va de viaje a Croacia y lo que hace para hacer feliz a su amiga es para hacerle una ovación
Y parece que no es la única con este sueño.
La creadora de contenido Fran (@franperezoyarzun) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando qué es lo que ha hecho para hacer feliz a su amiga durante un viaje de vacaciones a Croacia.
"POV: Tu amiga te hace recorrer todo Dubrovnik de noche para ir a conocer un gato que sigue en Instagram y es su sueño conocerlo", ha comentado la usuaria, contando cuál es la curiosa petición de su amiga.
"Su carita de felicidad nos hizo muy felices a pesar de lo que costó encontrarlo. Es @johnythebosss en Instagram", ha apuntado la tiktoker, grabando como buscaban al gato de noche y como finalmente su amiga lo encontraba y se hacía fotos con él, ilusionada.
"Lo mejor es que tiene un dueño que vive por él. No nos dejó ni darle propina, dijo que solo lo hace por Johnny", ha explicado la creadora de contenido, haciendo referencia a Johnny the Boss, un conocido gato en redes sociales.
"Estoy muy hormonal porque no puedo creer que llore viéndote ser feliz"; "Y qué chingón contar con una amiga que le acompañe a algo que para ella es importante. ¡Felicidades!"; "He encontrado mí tribu, mi manada", han comentado algunos usuarios.
"Yo sigo a Chonkus Maximus ya lo marque en mi mapa para ir a conocerlo algún día"; "Soy ella. Mi sueño es conocer a Stepan Cat"; "Honestamente también haría todo por conocer a Nala Stomps"; "¡¡En Split está Tom the cat!! Yo tomé un bus para ir a conocerlo y valió la pena", han comentado algunos usuarios, quienes quieren vivir la misma experiencia con sus gatos preferidos de redes sociales.