Va a un Zara en Italia y alucina con los precios: "Es que no tiene sentido, tío"

El creador de contenido @yaremidl, un español que está de viaje en Roma, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok entrando al Zara de la capital italiana y ha enseñado cuáles son sus precios, algo que le ha dejado completamente alucinado.

"Acabamos de entrar al Zara de Roma y de verdad, ¿alguien me puede explicar esto? Esta chaqueta, 120 euros. Vamos a ver, ¿pero esto es normal o qué?", ha comentado el tiktoker.

"Mirad esta otra, es que estoy flipando. Esto es de locos. Esta chaqueta de cuero, 200 euros. ¿Pero a quién coño he matado yo? Y yo soy de los que consideran que en España Zara de por sí ya es la máscara de Inditex", ha puntualizado el canario.

"Porque cuando tú la comparas con el resto de marcas de Inditex, Zara es la más cara sin duda. Pero es que miren esto, tío. Miren este vestido: 90 euros. Es que no tiene sentido tío", ha cesurado el usuario.

"Si ya de por si hay prendas en Zara que están carísimas en España, ¿aquí? O sea inhumano, inhumano. Yo venía toda ilusionada a comprarme algo y lo mínimo que me puedo gastar aquí son 30 euros", ha comentado su acompañante, dándole la razón.

"No tiene sentido, sin sentido. Lo que no me explico es que literalmente está petado de gente", ha asegurado el creador de contenido, enseñando otras prendas de la tienda, como un vestido veraniego por 80 euros o una camisa fina de chico por 40.

"Los precios de Inditex no son los mismos en todos los países. En España, Portugal, Grecia y algunos otros países, se aplican los precios más bajos, llamados PVP rojo", ha señaldo un usuario en a sección de comentarios.

"En países como Francia, Alemania o Italia, los precios son más altos, conocidos como PVP azul. Además, existe un PVP negro, que es un precio igual para todos los países, sin importar la ubicación. Los colores se ven en la barra que hay justo debajo del precio", ha concluido el internauta, explicando así la diferencia de precios por países.