Víctor Gutiérrez pone la guinda con esta frase sobre la dimisión de Noelia Núñez

Europa Press via Getty Images

El waterpolista y diputado del PSOE en el Congreso, Víctor Gutiérrez, ha reaccionado al instante a la dimisión de Noelia Núñez, hasta entonces, diputada y Vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP por falsear su currículum y sus estudios.

"La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", ha expresado Núñez en un tuit en el que ha adjuntado un comunicado extenso. En él, ha asumido la responsabilidad de sus propios actos. "Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente", ha añadido la ya exdiputada.

Para Gutiérrez, Núñez asume su responsabilidad "porque te han pillado". "Cinismo hasta el último suspiro", ha rematado el waterpolista. Dos frases que le han bastado para poner la puntilla al que ha sido una de las polémicas más comentadas sobre la política en España durante esta semana.

"Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", ha rezado Núñez.