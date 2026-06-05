La forma en la que una universidad sortea las matrículas de honor es una absoluta genialidad

La llegada del mes de junio supone, a nivel educativo, el último apretón antes de las merecidas y deseadas de verano. Con el sexto mes del año llegan los últimos trabajos, los exámenes finales, las prisas para algunos por estudiar a contrarreloj las materias o para otros la seguridad de saber que solo falta por redondear el trabajo realizado en los meses anteriores.

También llega el momento de poner las notas, dar la evaluación y destacar, a los alumnos que se lo hayan ganado, con las matrículas de honor. En las últimas horas se ha hecho viral el curioso método que han designado en una universidad para sortearlas entre los candidatos. Lo ha compartido en X el tuitero @itsavellaneda.

"En mi uni las matrículas de honor las decide la ONCE", ha afirmado, junto a la foto que les ha mandado un profesor explicando cómo será ese sorteo. En la imagen se puede leer lo siguiente.

"Las dos matrículas se asignarán por sorteo, como desde un principio parecer el deseo manifestado. Para ello, cada persona candidata tendrá un número asignado correspondiente al orden alfabético del primer apellido, tal como se muestra a continuación. El sorteo se lo vamos a confiar a la ONCE y será el próximo en celebrarse, hoy mismo 4 de junio del 2026 a las 21:25 horas. Hoy se usará el resultado del Cupón Diario de la ONCE, de manera que se ejemplifica a continuación", se puede leer.

Además, se explica que se cogerían las dos últimas cifras del número que haya tocado y la última designaría al ganador de la primera matrícula mientras que la penúltima lo haría con el de la segunda.

Concretamente, el número del sorteo de este jueves ha sido el 95146, por tanto, los ganadores han sido los que ocupen el puesto 6 y 4 de la lista. "Nada, no ha habido suerte esta vez. Espero que las personas con el número premiado hayan tenido más suerte que yo", ha reconocido @itsavellaneda.

Además, viendo la repercusión que ha tenido ha explicado en comentarios cómo se escogió este método: "El profe nos dio carta blanca para decidir entre los compañeros la forma de decidir. Y entre todos decidimos por sorteo. Fue todo consensuado".