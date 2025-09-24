Wyoming, fiel a su estilo, reacciona así a la intervención de Felipe VI en la ONU: indirecta al PP incluida

El Gran Wyoming ha arrancado este miércoles El Intermedio con lo habitual, un discurso inicial dirigido a Donald Trump y haciendo alarde con ironía a sus palabras al incidente ocurrido con el mandatario estadounidense con las escaleras mecánicas en la ONU.

Repasando la actualidad ha llegado el momento del rey Felipe VI, que ha intervenido en la Asamblea de la ONU centrando su discurso especialmente en el conflicto internacional en Gaza, sin olvidarse de la guerra en Ucrania. "No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación", ha pronunciado respecto a Palestina, pidiendo que se detuviera la "masacre".

Siguiendo su estilo, lo primero que ha pronunciado Wyoming ha despertado la risa de todo el plató: "Madre mía... No lo veíamos tan contundente desde... Eh... Desde... Bueno, ¡qué contundencia!".

"Españoles, no sé muy bien como deciros esto, pero Felipe VI se acaba de convertir en...", y antes de decirlo, han incrustado el vídeo de Alfonso Serrano en el que llamaba "gentuza" a los manifestantes propalestinos durante La Vuelta a España, que llegaron a paralizar la última etapa en Madrid.

"¿Cómo os quedáis? Majestad, ha hecho usted lo correcto, clamar ante un genocidio en un foro mundial. Por eso se lleva usted un premio: pasar a la posteridad, de los reyes de España, como 'Felipe el Gentuzo", ha pronunciado, soltando un sarcasmo final como indirecta al Partido Popular y en especial a Serrano.

Ante la exigencia de Felipe VI a Israel de que detengan los ataques, Wyoming ha proseguido: "Lo cierto es que podría ser la persona adecuada para llevarlo a cabo (el fin del conflicto) porque Felipe VI también tiene el título de 'rey de Jerusalén', así que no me extrañaría que se plantara ya y acabara con la guerra entre Israel y Palestina y a fin de cuentas no le costaría tanto, ya consiguió la paz entre su madre y su esposa".