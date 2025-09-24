Trump encomienda al Servicio Secreto la investigación... del parón de la escalera mecánica en la ONU

El marco. Histórico. La 80º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El contexto. Histórico. La presión internacional y el clamor de un centenar de países que reclaman a Israel y a EEUU que se detenga la campaña militar israelí sobre la Franja de Gaza. O la enésima condena a la invasión rusa sobre Ucrania. Pero en medio de toda esta carta de presentación de lo que se vive esta semana en la Gran Manzana ha emergido un auténtico conflicto y acusación de sabotaje, procedente de lo que era una anécdota sin más.

El presidente de EEUU y la primera dama, Donald y Melania Trump, vivieron ayer martes un momento de incomodidad cuando se disponían a utilizar una de las escaleras mecánicas de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Básicamente, cuando iban a hacer uso de estas, se detuvieron, sin mayor perjuicio que la espera de unos momentos. Al parecer, o según se desprende de las enfurecidas palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, esta cuestión ha merecido la implicación del mismísimo Servicio Secreto.

Es decir, la Administración Trump ha puesto al equipo de profesionales -que se encargan de tareas como la protección y seguridad del presidente y sus allegados-, a investigar el incidente de las escaleras mecánicas. Leavitt, ante tal afirmación, ha sido preguntada por -le ha dado la 'exclusiva' a Fox News- si creen que estamos ante un caso de "sabotaje" en lo referente al parón momentáneo de las escaleras. Ha sido muy clara en su respuesta: "Es lo que le parece".

El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald y Melania Trump; tras el incidente del parón de las escaleras mecánicas en la 80º Asamblea General de la ONU, en Nueva York (EEUU). REUTERS/Kylie Cooper

La portavoz de prensa de Trump, a la ONU: "Será mejor que rindan cuentas... yo personalmente me encargaré de ello"

"Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado inmediatamente", ha defendido Karoline Leavitt, en primer lugar desde su cuenta oficial de X, antes de explicar que la investigación ya está en curso, en la cadena de televisión conservadora.

Leavitt también ha mencionado otros datos que considera de interés en el marco de esta 'investigación' que incluye al Servicio Secreto. La portavoz de la Casa Blanca asegura que una periodista ha dicho que, cuando tocó la intervención de Trump, el volumen del "sonido dentro de la sala era mucho más bajo y diferente para el presidente de Estados Unidos" que el de otros intervinientes.

"Cuando juntas todo, no parece una coincidencia", subraya Leavitt, quien también ha compartido un fragmento de una crónica del diario británico The Times que recogía que personal de Naciones Unidas habría bromeado con la posibilidad de apagar las escaleras a Trump y decirle que tenía que subir andando, dados los recortes practicados por su Administración al presupuesto de la ONU.

Cabe destacar que el propio Trump aludió a esta escena durante su discurso en la Asamblea General. Además de echar por tierra la 'solución de los dos Estados' y de cerrar filas con Israel, también presumió de que había tenido que hacerle el trabajo a la propia ONU evitando un total de 7 guerras y que, a cambio, "la ONU solo me dio una escalera eléctrica defectuosa y un 'teleprompter' que no funciona".

La explicación de la ONU: creen que un cámara estadounidense le dio al botón sin querer

Con todo, desde Naciones Unidas ya se habían pronunciado respecto a este incidente. En líneas generales, creen que el parón se debió a un error... de un cámara de la delegación estadounidense que trataba de sacar un buen plano de la llegada triunfal de Donald y Melania Trump. El homólogo de Leavitt en la ONU, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha sido el encargado de dar una explicación a través de un comunicado.

"En un esfuerzo por documentar su llegada, un cámara de la delegación estadounidense se subió a la escalera mecánica antes que el presidente y la primera dama", aseguró Dujarric, precisando que "cuando el cámara, que iba de espaldas a la escalera cuando llegó a la parte superior, la primera dama, seguida por el presidente Trump, se subieron en la parte baja. En ese momento, la escalera mecánica se paró".

Desde la ONU, también recuerdan que "nuestro técnico, que estaba en el lugar, reinició la escalera mecánica en cuando que la delegación llegó al segundo piso" y que ellos mismos también investigaron qué pudo haber ocurrido. Según "una lectura de la unidad de procesamiento central de la máquina", lo que pasó fue que "la escalera se detuvo después de que fuera activado un mecanismo de seguridad en el peine del escalón en la parte superior". El quien lo hizo y si detrás de este gesto hay una intrincada conspiración para irritar a Trump es un trabajo que, al parecer, deberán resolver los agentes de élite del Servicio Secreto de EEUU.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.