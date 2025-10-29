Wyoming resume los cambios de discurso de Mazón con una última frase con la que le pone la puntilla

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, le ha dedicado tres duros minutos al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por sus continuas versiones que ha dado sobre lo que hizo la tarde de la DANA que se cobró la vida de 229 personas, de la que este miércoles se cumple un año.

El dirigente 'popular' no quiso aclarar lo que estaba haciendo y en una rueda de prensa aprovechó el aniversario de la DANA para decir que "es una semana especialmente dura" y que se queda "con la reflexión de qué podemos hacer cada uno para intentar minimizar el ruido".

Wyoming ha empezado desde ahí a repasar sus versiones: "Así que Mazón quiere que cese el ruido, pues no sé si le conviene, porque si hay silencio se van a escuchar mucho mejor los gritos de 'Mazón, dimisión'. De todas formas, entiendo que no haya hablado de lo que hizo aquel día porque, cada vez que lo hace, da una versión diferente".

"Primero dijo que había sido una comida con el presidente de la Patronal Valenciana, que duró hasta las 17 horas, algo a lo que el propio presidente de la Patronal reaccionó igual que cuando piden subir el salario mínimo, negándolo tajantemente", ha asegurado.

El humorista ha proseguido recordando que "después descubrimos que la comida fue con la periodista Maribel Vilaplana" y que "nos dijeron que estuvo con él solo hasta las 17:45 horas". "Pero el dueño de El Ventorro lo aumentaba y aseguraba que Mazón se fue entre las 18 y las 18:30, vamos que casi empalma con la cena", ha añadido.

Wyoming ha afirmado que "esta hora no concuerda con estar en el CECOPI a media tarde, que fue lo primero que defendió Mazón", aunque ha ironizado con que "a media tarde es un concepto muy relativo y depende de a quién le preguntes pueden ser a las 17 o a las 19".

Después, cuando el presidente dijo que se incorporó a partir de las 19 horas, se ha preguntado si "eso es media tarde porque en Alemania ya han cenado y están en la fase REM".

Además, el programa ha emitido las declaraciones de que tardó en llegar porque "el mal tiempo produjo gran densidad de tráfico". "Exacto, había atasco, aunque debía de ser un atasco intestinal después de la comilona, porque lo que es en la carretera no había absolutamente nada", ha dicho con ironía.

Por último, ha concluido, "de media tarde pasamos a las 19 y, de esa hora, a las 20:28, que es la hora que aparecía en la cámara del CECOPI que grabó su llegada".

"Cualquier político habría dimitido después de cambiar tanto de versión pero Mazón no, porque llegar a las 20:28 horas es llegar más tarde de las 19 horas. Conclusión, Mazón tiene más cara que versiones", ha terminado Wyoming.