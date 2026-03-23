Xabier Fortes invita a Ayuso a TVE para que explique "por qué discrepa del rey" sobre los abusos de la Conquista 

Isabel Díaz Ayuso fue protagonista la semana pasada por reaccionar a las declaraciones de Felipe VI sobre la Conquista de América. Durante una visita al Museo Arqueológico Nacional, el rey reconoció que durante aquella etapa había habido "mucho abuso" por parte de los conquistadores españoles.

Sus palabras fueron aplaudidas por la izquierda, aunque de forma moderada, mientras que la derecha se lanzó a expresar su contrariedad. Una de las más contundentes fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en una entrevista dejó muy clara su postura.

Este lunes ha vuelto a esta cuestión al hacerse eco de una entrevista en TVE. El periodista Xabier Fortes charló con el historiador y escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui, quien sostiene que España no debe pedir perdón a los países de América Latina.

Recogiendo algunas de sus declaraciones en La Noche en 24 Horas, Ayuso ha vuelto sobre esta polémica. "La seguridad en Méjico está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España. ¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?", ha escrito la dirigente popular, parafraseando a Zunzunegui.

"Gracias por difundir la entrevista"

Xabier Fortes, tras ver que Ayuso ha publicado un video de su programa, no ha dudado en contestarle. En primer, le ha agradecido el gesto de "difundir la entrevista", y después, la ha invitado a TVE "cuando quiera" para que dé su opinión.

"Así podrá explicar por qué discrepa del rey cuando este reconoce que se cometieron abusos en la Conquista", ha apuntado el periodista gallego, que se ha despedido deseándole "buen día" a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que Xabier Fortes invita a Ayuso a su programa. No obstante, y pese a los numerosos intensos, el resultado siempre ha sido el mismo: una negativa clara y rotunda por parte de la presidenta madrileña.