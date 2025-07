Yolanda Díaz desvela lo que le gritó un hombre al poco de morir su padre: "No me había pasado jamás en la vida"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido entrevistada este jueves en el Hoy por hoy de la Cadena SER y ha contado lo que le dijo un hombre recientemente en Ferrol, mientras estaba ahí por el fallecimiento de su padre.

La dirigente de Sumar lo ha comentado durante su respuesta a una pregunta sobre la utilizada de su formación. "Sin Sumar en el Gobierno no habría reforma laboral, ni salario mínimo, ni reducción de jornada ni estatuto del becario, que me costó tres años sacarlo adelante por diferencias con el PSOE. Estamos discutiendo ahora los permisos, que no tenemos acuerdo aún, para mejorar nuestro país", ha comenzado afirmando, llegando a decir que "Sumar es el alma de Gobierno".

Díaz ha descrito que es "un proyecto de país justamente a favor que ha hecho que España sea el único Gobierno de coalición progresista que está cambiando la vida de la gente y da esperanza a la ciudadanía, no solo en Europa sino en el mundo".

Entonces, ha recordado lo que sucedió hace dos años, cuando parecía que la derecha iba a ganar las elecciones. "Cuando estaba igual que hoy en términos demoscópicos yo les decía que había que cambiar el estado de ánimo de la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía progresista entendiese que se podía ganar y para eso hay que darle esperanza. Los datos lo refuerzan, desde aquel jueves hasta el domingo no dejamos de crecer", ha echado la vista atrás.

Por ello, la vicepresidenta ha insistido, como dijo entonces, en que "Sumar es decisiva para repetir el Gobierno de coalición". "No lo decía por patriotismo porque no lo he sido nunca ni lo voy a ser, me han enseñado que cuando las organizaciones se convierten en fines en sí mismas dejan de ser útiles para su país, pero tenía razón porque sin un Sumar fuerte, que esta es la tarea que tenemos que tener, no hay mayoría", ha añadido.

En su opinión, en España hay actualmente "un pueblo progresista que está deprimido y desanimado" y "una tarea y un reto de país por delante". Sobre esta tarea ha llegado a decir que es democrática: "Lo que está en disputa es la democracia y no es solo con que venga el lobo, que no comparto nada las estrategia de que viene el lobo porque ya no funcionan con la corriente Trump".

Ahí y tras toda la respuesta ha narrado el episodio que le sucedió en Ferrol: "Soy de una ciudad militar como Ferrol, conozco a casi todo el mundo y no me había pasado jamás en la vida. Por el fallecimiento de mi padre he estado unos días ahí y un hombre de mi edad se me acercó y me dijo 'viva Franco'. Esto no me había pasado en la vida y creo que nadie se atrevería a hacer esto, pero es que está cambiando con una corriente muy de fondo de la que no somos conscientes de la gravedad que tiene".

Finalmente, Díaz ha concluido reiterando que se necesita "una herramienta que concite los entusiasmos de las gentes progresistas para continuar mejorando la vida del a gente".