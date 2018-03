13 referentes feministas con los que creciste (y seguramente no te diste cuenta)

El movimiento feminista se queja constantemente de los roles de género impuestos en las sociedades desde que somos pequeños. De hecho, inciden mucho en los medios de comunicación, la televisión y los libros, ya que muchos niños se encuentran expuestos a todo esto desde edades muy tempranas.

Las grandes criticadas son las míticas princesas Disney, protagonistas de un relato en que una chica tonta y dulce necesita de un príncipe fuerte y apuesto para salvarla. Aún así, la evolución es positiva y la situación, esperanzadora: a partir del año 2000 entran en escena otro tipo de princesas como Mérida, de Brave o Elsa y Ana, de Frozen, que se salen de los cánones impuestos.

Sin embargo, ellas no son las primeras princesas feministas. Hubo muchos personajes infantiles antes que, de una manera u otra, nos enseñaron que molaba ser diferente; que no hacía falta ser perfectas y que no todas las chicas deben ser femeninas, dulces y esperar a ser salvadas. ¿Recuerdas a alguna de ellas?

SPINELLI (LA BANDA DEL PATIO)

Spinelli decidió esconder durante la serie su primer nombre para que no la metiesen dentro del grupo de las Ashley's, una pandilla de chicas cursis que sólo hablan de moda y de chicos. A ella nunca le importó cómo vestir. De hecho, no se sale de su gorro, sus grandes botas y unos leotardos de rayas que acompañan a un vestido rojo. En más de una ocasión intentan enseñarle a que sea más femenina, pero ella se niega.

Spinelli nos enseñó que una chica podía ser fuerte y defenderse sola de los abusones del colegio. Se trataba de un personaje que se salía de los roles y estereotipos impuestos.

PIPPI CALZASLARGAS

Desde su creación en 1941, Pippi ha sido una gran compañía para niñas de varias generaciones. Rompió con todos los estereotipos de género del resto de mujeres protagonistas de series y películas infantiles: comía con las manos, no se preocupaba de su apariencia, iba al colegio sólo cuando quería, no obedecía órdenes de otros y su único objetivo era el de pasárselo bien.

Además, cuando Pippi trataba de imitar los modelos de feminidad impuestos y se maquillaba o vestía "como una señorita" hacía que pareciese ridículo. Es autosuficiente, fuerte e independiente y no necesita de un príncipe azul para vivir (¡igualito que Cenicienta, vamos!).

MIÉRCOLES (LA FAMILIA ADDAMS)

Conocida por su humor ácido a una temprana edad, Miércoles Addams es la antítesis de los personajes femeninos sexualizados en las series de televisión para niños. A la joven se la ve venir desde pequeña: será una mujer fuerte, autosuficiente y sin pelos en la lengua. Rompe con lo que es considerado lo "políticamente correcto".

A esta pequeña tan peculiar le da igual ser distinta al resto de niños de su edad. No le importa cómo vestirse ni lo que piensen los demás. Esto la aleja mucho de las típicas princesas que casi no pueden respirar o andar con sus vestidos y cuyo único fin es gustarle al príncipe azul.

Otra de las grandes características de Miércoles Addams es la de sonreír poco y únicamente cuando le da la gana. Así, se aleja de la idea de que hay que poner buena cara o ser una señorita simpática o correcta. Y, aún así, nos encanta tal y como es. En todas sus versiones...

PEPPER ANN (PEPPER ANN)

Pepper Ann era una adolescente que disfrutaba del deporte, vestía todos los días igual e iba al colegio el patines. Su personalidad contrastaba así con el resto de niñas de las series de los 90, preocupadas por gustarle al guapo de clase o irse de compras.

Además, su madre también es una mujer independiente y trabaja fuera de casa. En uno de los capítulos, la protagonista responde a una amiga de su madre que dice que las mujeres podrán ser presidentas en 200 años: "Claro que una mujer puede ser presidenta. No en 200 años, ¡ahora!".

CACTUS, BURBUJA, PÉTALO Y EL PROFESOR UTONIUM (LAS SUPERNENAS)

Aunque sólo el nombre de Las Supernenas señala la relevancia de las mujeres en esta serie, en los 90 fue algo novedoso: ¡un grupo de chicas que salvan el mundo! ¡Una serie protagonizada por chicas que no dedican su tiempo a hablar de chicos, pintarse e ir de compras! Aunque Cactus puede ser el personaje que más se aleja de los roles de género —es la única de las tres hermanas con un carácter más fuerte y un comportamiento menos hiperfeminizado—, los personajes de esta serie nos dieron más de una lección feminista.

En primer lugar, las tres protagonistas, creadas por el profesor Utonium a base de "azúcar, especias y muchas cosas bonitas", también tienen una misteriosa "sustancia X" que las permite tener superpoderes y así salvar a su ciudad de los malvados.

Pero, además, el profesor Utonium fue uno de los pocos modelos de masculinidades alternativas que se tuvieron en los dibujos animados de los 90. Un hombre que, según cuentan las chicas en más de un capítulo, se encarga de las tareas domésticas y al que, además, le encanta ejercer su paternidad.

ELIZA (LOS THORNBERRYS)

Los Thornberrys es menos conocida que las anteriores, pero también se aleja de los modelos de hiperfeminidad y de las representaciones de los estereotipos de género habituales en esos años. Se estrenó en 1998 y es la historia de una familia que viaja por el mundo en una caravana grabando documentales sobre la naturaleza.

La hija pequeña, Eliza, tiene el poder de hablar con los animales. Protagoniza sus aventuras con su mono Donnie, con quien recorre la selva. Mientras sus padres graban, ella se dedica a conocer los recovecos de los lugares a los que viajan y de hablar con los seres vivos allí presentes.

A muchas les quedó claro entonces que molaba mucho más la vida de Eliza que esperar sentada en una torre a un supuesto príncipe azul al que no has visto en tu vida.

TERK (TARZÁN)

Terk, la gorila compañera de Tarzán en las películas animadas, es otro de los personajes que se alejan de los roles de género que se imponían entonces. Al contrario que Jane, a la que se representa como una humana de ciudad, débil y dulce, Terk acompaña a Tarzán en sus aventuras con un tono que no está hiperfeminizado y un comportamiento que no es propio de las "señoritas" que aparecían en las películas de la época.

Es fuerte y le gusta la aventura lo mismo que a sus compañeros masculinos (incluso más). Aunque también ejerce el papel de cuidadora (siempre atenta de dónde está su amigo), es un modo de ser diferente que, en su día, algunos tacharon de andrógino.

SAILOR MOON

Sailor Moon fue una serie japonesa basada en el manga que también rompió con lo que se conocía. Se trata de una larga serie en la que los personajes son principalmente femeninos y empoderados. "Las mujeres pueden hacer lo que quieran", ese es el principal mensaje de la serie. Narra las aventuras de Bunny, una estudiante que también es Sailor Moon y, junto al resto de Sailors, defiende el amor y la justicia.

Eran chicas guerreras que no estaban subordinadas a ningún personaje masculino. Además, luchaban por la justicia y el amor. Y su máxima es la amistad: estaban todas muy unidas. Por otro lado, las heroínas no eran perfectas: cometían errores, y a veces eran torpes y perezosas.

Además, fue una de las primeras series en visibilizar otras sexualidades, como la lésbica, aunque estas escenas fueron censuradas en gran parte de Occidente.

XENA (XENA, LA PRINCESA GUERRERA)

Xena nos demostró que una princesa no tenía que vestir de rosa ni ser imbécil. La serie surgió a mediados de los noventa y se transmitía en La 2. Fue importante, ya que era el contrapunto femenino de Hércules y demostró que no hacía falta ser un hombre y estar fornido para ser un héroe.

La princesa Xena es una mujer luchadora, fuerte e independiente. Su aldea y sus padres se decepcionaron al ver que no se ceñía a las exigencias sociales que se hacía a las mujeres y adoptaba un rol femenino diferente.

VILMA DINKLEY (SCOOBY DOO)

Vilma es una chica tranquila que acompaña a Scooby Doo y a su banda en busca de diferentes misterios y aventuras. Al contrario que su amiga Daphne, que se preocupa por su feminidad y lo que lleva puesto, Vilma siempre está cómoda con su suéter naranja y sus gafas de color negro. Además, nos enseña también que nadie es perfecto: pierde sus anteojos cada dos por tres y, sin ellos, no puede ver nada.

Aunque es el miembro más joven del grupo, es también la más inteligente y su conocimiento ayuda para encontrar pistas y resolver misterios. Sabe leer en varios idiomas, descifrar fórmulas científicas y traducir jeroglíficos. ¡Todo un coco!

BUFFY CAZAVAMPIROS

Buffy lleva salvando el mundo desde que era sólo una niña. Nadie puede con ella y es capaz de hacerlo sola y de manera independiente. Además, hay algo que le hace aún más humana: aunque es una crack a la hora de salvar el mundo, comete errores en su vida personal y sus relaciones sociales. Es decir, nos demuestra que las mujeres en una situación de poder no tienen por qué ser perfectas.

Cambió la forma de ver a esa frágil chica rubia que se mete en un callejón y huye de sus acosadores. Buffy se mete en el callejón, sí. Pero lucha contra sus enemigos y les gana.

LA ABEJA MAYA

La abeja Maya nace para ser la reina de la colmena. Se trata de un insecto contestatario que se rebela contra su condición. No asume tampoco la educación que quieren darle para ser una buena chica. Además, no se calla y dice todo lo que piensa.

JUANA (DOS FUERA DE SERIE: JUANA Y SERGIO)

Juana es una de las protagonistas de la serie Dos fuera de serie, junto a Sergio. Vivió sola en el campo ya que su padre era fotógrafo y se fue a Perú a trabajar. Su madre les abandonó cuando ella era pequeño.

En la serie, Juana tiene una altura y una condición física fuera de lo normal que descubre jugando al voleibol. Empieza siendo enemiga de una de las chicas del equipo, pero luego dan una gran lección de sororidad y se hacen mejores amigas.