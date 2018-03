La publicación de Jesús Calleja que ha preocupado a sus seguidores

El televisivo Jesús Calleja ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una publicación que muchos han considerado como "triste".

El presentador de Planeta Calleja (Cuatro) ha compartido una foto de un bonito paisaje con un amplio texto:

"Hay días en los que cuesta más recargar fuerzas y encontrar motivación; aun así yo no soy de los de conformarse, así que siempre ando poniéndome retos nuevos... Ir a la montaña siempre es uno... así que me fui a las Sierras de Paramera y Serrota!! Que además de ser alucinantes, me inspiran y uno sale renovado!".

Su publicación lleva en poco menos de un día casi 7.000 Me gusta y numerosos comentarios.

Aquí puedes ver la publicación completa.

La fotografía se ha llenado de mensajes de ánimo a Calleja.

Muchísimas gracias por dejarnos conocer junto a ti todos esos lugares maravillosos. Eres una gran persona, rebosas humildad y sacas lo mejor de cada persona! zayra_vidal

Piensa en tus seguidores, que estamos encantados con lo que haces. maricfuego

Magnífico sitio p encontrarse con uno mismo evad.f

Arriba, que aquí tus viajes hacen feliz a muchas personas. Gracias por tanto! marumontes22

Arriba Jesús💪💪💪 aliciaaresvillalobos

A veces es necesario bajar la mirada para recordar lo que realmente importa. mon_cubi

Eres un espectáculo... La vida compartida mola... habrá mil que quieran compartirla con alguien tan fascinante como tú judithfen

Ánimo Jesús conchi.fuentes64

Eres una gran persona 👏🏻👏🏻. anitaakita

Cuando te venga un día de bajón... Acéptalo, y no busques en el exterior. Conecta con tu interior, tu verdadera esencia... Porque es lo que irradias puro amor rosabril27