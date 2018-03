Han Solo: Una historia de Star Wars es un cúmulo de problemas. La película sobre el personaje al que interpretó Harrison Ford en la primera cinta de la saga está en el centro de la diana desde hace meses. En concreto desde junio de 2017 cuando se supo que los directores Phil Lord y Chris Miller dejaban el proyecto por desavenencias con la productora Lucasfilm. Ron Howard tomó entonces el testigo.

De eso hablaron los directores en noviembre y ahora lo ha hecho uno de los actores de la cinta, que apoyado en el anonimato se ha despachado en una entrevista con Vulture. El intérprete cuenta su versión de los hechos pocos días antes del estreno —la cinta llegará a las salas estadounidense el 25 de marzo de 2018— y añade otras jugosas impresiones sobre el rodaje. Lo hace cuando otra nueva polémica rodea a la película, que ha eliminado las armas de los carteles promocionales en Brasil.

"NO ESTABAN LISTOS PARA STAR WARS"

No sólo sobre la marcha de Phil Lord y Chris Miller habla este intérprete, quien no duda en decir que "son buenos directores pero no estaban listos para Star Wars". Según éste, en el rodaje "todo parecía fuera de control" y se tuvieron que repetir las escenas en exceso. "Definitivamente, sintieron la presión", cuenta.

En su entrevista asegura que el primer asistente de dirección, del que dice tenía muchísima experiencia, "tuvo que intervenir para ayudarlos a dirigir muchas escenas". Algo que, según Vulture, ha negado Joy Fehily, portavoz de los directores. "Es una información totalmente incorrecta", dice sin especificar más. También Miller se ha referido a esto en sus redes sociales, o eso se deduce de su último tuit.

Maybe don't believe everything you read — Chris Miller (@chrizmillr) 27 de marzo de 2018

Tal vez no deberías creer todo lo que lees

Nada que ver con lo que dice de Ron Howard, el director que tomó el testigo del tándem: "Cuando llegó, tomó todo el control y tú podías sentirlo. Se ganó el respeto de todos de inmediato".

"EHRENREICH NO ES SUFICIENTEMENTE BUENO"

El anónimo intérprete también tiene palabras (y no precisamente buenas) para su compañero Alden Ehrenreinch, quien da vida al personaje que popularizó Harrison Ford en 1977. "No es un mal actor, solo que no es lo suficientemente bueno", dice sobre el actor de ¡Ave, César!, Blue Jasmine y Hermosas Criaturas.

Para mejorar su interpretación, Ehrenreich necesitó un profesor que la productora decidió contratar en marzo de 2017. "Intentar imitar a Harrison Ford es realmente difícil", dice el intérprete, que acaba alabando a la evolución de Ehrenreinch. "Podías ver cómo su interpretación se volvía más relajada. Resultaba más parecido a Harrison", asegura. "¡El coach ayudó!".

DESARMADOS

La entrevista con Vulture se produce en plena polémica por algunos carteles de la cinta. Los fans de la saga no parecen muy contentos con la promoción de Han Solo: Una historia de Star Wars en Brasil, donde ninguno de los protagonistas posa armados.

Aparentemente este hecho podría ser un guiño de Disney en favor de las leyes de control de armas en Estados Unidos, pero siendo carteles de otro país quizás no encaje esta teoría. Además, la productora ha asegurado a medios como ScreenRant que es una estrategia puramente para Brasil, donde se quiere dar a la película un tono mucho más familiar.

LORD Y MILLER, EN LOS CRÉDITOS

La forzada marcha de Phil Lord y Chris Miler en junio puso sobre la mesa el papel que les adjudicarían en esta película. ¿Aparecían en los títulos de crédito? Inicialmente se dijo que no sería así, pero parece que finalmente sí estarán.

Según Variety, Lord y Miller tendrán su aparición en los créditos de la película como productores ejecutivos. Los directores, que salieron de la película sin decir una palabra más alta que otra —"nuestra visión era muy distinta a la suya, el puente que había que tender entre ambas era muy grande"—, se muestran muy satisfechos con este desenlace. Estamos muy orgullosos de las muchas contribuciones que hicimos para la película. A la luz de las diferencias creativas, decidimos tomar crédito como productores ejecutivos", afirmaron durante la GLAS Animation Festival Friday en Berkeley, California (EEUU).