Lo que dice Isabel Allende sobre la democracia se va a compartir masivamente: una frase que lo dice todo

Isabel Allende, la escritora más leída del mundo en español, ha sido la invitada sorpresa de Henar Álvarez en i, de TVE. Aunque, en realidad, ha sido Henar la invitada, ya que para la entrevista ha sido Allende quien le ha abierto las puertas de su casa para conversar sobre literatura, política, exilio y feminismo.

La escritora, nacida en Perú y marcada por el exilio tras vivir un golpe militar en Chile, ha sido preguntada sobre si actualmente ve "cosas" que le hagan pensar "esto ya lo he visto antes" y ha dejado una definición de la democracia implacable y digna de ser expuesta en cualquier sitio.

"Yo digo, ojo, la democracia es más frágil de lo que creemos. Solamente se aprecia cuando se pierde. Es como la salud: tú vives tranquilo, no te das ni cuenta, ni te fijas, hasta que la pierdes. Lo mismo la democracia", ha defendido Allende.

"Es lo que estoy viendo en EEUU"

Ha recordado que "en Chile se perdió en 24 horas" y que "en otras partes se va royendo desde la base y se va minando y minando, eso es lo que yo estoy viendo en EEUU". Por otro lado, también ha sido preguntada sobre si es lo mismo espiritualidad que religión: "La religión institucionalizada no, yo creo que es muy importante creer en algo".

"Yo no puedo pertenecer a ninguna institución que me trata como un ciudadano de segunda clase", ha destacado, añadiendo que "si piensas en todas las religiones, incluyendo el budismo, las mujeres estamos en una situación de inferioridad, si es que estamos".

"Las editoriales se dieron cuenta..."

"La religión institucionalizada es sobre poder, quién tiene el poder, quién controla el dinero, la población, las ideas, la cultura, todo", ha advertido. Sobre por qué cree que las editoriales tardaron tanto en publicar a mujeres y en darse cuenta de que "venden mucho", Allende responde: "Sí les importó. Cuando se publicó La casa de los espíritus, fue a la cola del boom de la literatura latinoamericana, que fueron todos hombres, no hubo un solo nombre femenino, aunque las mujeres estaban respondiendo".

"Con el éxito de La casa de los espíritus y otros libros, se dieron cuenta de que más mujeres que hombres compran y leen ficción. Había un mercado que había que satisfacer", ha rematado.