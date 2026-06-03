Una puerta para una vivienda que no existe: el casero la instala en el rellano de Iván, al que pretenden desahuciar para trocear el piso en el que vive

Los datos muestran que cada vez se alquilan pisos más pequeños. El hecho de que la superficie promedio de los pisos alquilados esté disminuyendo se debe en gran parte a que algunos propietarios, tratando de aprovecharse de los elevados precios del alquiler, están 'troceando' los inmuebles para poder multiplicar sus ingresos.

Según los datos del Instituto Catalán del Suelo analizados por SER Cataluña, a finales de 2025, el 15% de los nuevos contratos de alquiler que se firmaban en Barcelona eran de pisos de menos de 45 metros cuadrados.

La cifra supone seis puntos porcentuales más que en 2024, cuando las viviendas con una superficie inferior a 45 metros cuadrados que se alquilaban en la ciudad condal suponían un 9% de todos los contratos.

Iván, quien vive en el barrio barcelonés de Poblenou, ha sido testigo directo de cómo en su edificio ha ido aumentando el número de pisos (sin que por ello baje el precio para alquilar cada vivienda).

De hecho, a él le quieren echar de la casa en la que vive para también poder dividirla. En declaraciones a SER Cataluña, Iván ha explicado que "en cada planta había dos pisos, y ahora ya hay tres en casi todas. Yo estoy bloqueando la mía, porque de momento no me han podido echar".

Tiene el desahucio previsto para esta semana

El hombre tiene esta misma semana fecha para ser desahuciado. Y (aquí viene lo surrealista de la situación) el propietario ya ha construido la puerta de la nueva vivienda que hará troceando parte del piso en el que Iván reside.

En concreto, los pisos existentes en el edificio tienen aproximadamente 80 metros cuadrados y se están dividiendo en dos de entre 40 y 55 metros cuadrados. En cuanto al coste de esos inmuebles troceados, Iván ha precisado que "he hablado con los nuevos vecinos y pagan 1.700 euros. Solo quedo yo pagando 730, y dos vecinas de renta antigua, que pagan unos 400 euros".