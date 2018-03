El insulto que tuvo que soportar Cristina Pardo en su nuevo programa

La periodista de LaSexta Cristina Pardo analizará los ERE de Andalucía con alguno de sus protagonistas en su programa Malas Compañías, que se emitirá en LaSexta el próximo domingo.

Como avance de lo que se podrá ver, Pardo ha compartido una tensa escena en la que aparece dialogando en un bar con Juan Lanza, exsindicalista de UGT-A, hombre clave en la trama y presunto conseguidor.

En un momento dado, Pardo pregunta a Lanza: "¿Y dirás quién te daba órdenes de hacer esos ERE?"

El exsindicalista, contrariado, no duda en insultar a Pardo: "Mira, no seas más gilipollas, por favor. Vamos a dejarlo ahí. Te he dicho que nadie. Lo he dejado bastante claro".

A las 21:30 se emite en La Sexta el primer 'Malas compañías' sobre Andalucía. Por todo lo que nos costó grabarlo, por los esfuerzos del equipo, os pido que lo veáis. #MalasCompañías5 — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 25 de marzo de 2018

