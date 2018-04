Un actor de 'Juego de Tronos' insinúa que su personaje ya no saldrá en la octava temporada

La temporada final de Juego de Tronos aún queda lejos en el horizonte de 2019 pero los rumores no dejan de circular. Y el último apunta a que quizá haya un personaje que quede fuera de la temporada 8.

Aunque muchos han caído en la batalla por el Trono de Hierro o en la lucha contra los Caminantes Blancos, Edmure Tully, el hermano de Catelyn, ha conseguido mantenerse vivo en circunstancias asombrosas.

Recién casado, fue hecho prisionero por su familia política, los Frey, y después manipulado por Jaime Lannister para tomar para él su propio castillo, Aguadulces. La última vez que lo vimos volvió a las celdas de los Frey después de que su tío el Pez Negro muriera tratando de defender la fortaleza que él entregó.

¿Seguirá pudriéndose Edmure en las mazmorras de Los Gemelos, el sitial de los Frey, después de que Arya Stark los masacrara? Eso mismo le han preguntado a Tobias Menzies, el actor que lo encarna.

"La respuesta más honesta es que no tengo ni idea. Obviamente debe estar en algún sitio en la cárcel, está por ahí en alguna parte. Son muy tacaños con la información (de la nueva temporada) y no he vuelto a saber nada de ellos (desde la séptima temporada)", ha admitido en una entrevista a Digital Spy.

"Creo que tienen tantas historias que dejar atadas que no sé si será una historia a la que quieran volver", ha añadido el actor.

Menzies podría estar vacilando a los fans como en su día hizo Kit Harington (Jon Nieve) para despistar sobre posibles spoilers. Pero es cierto que los demás actores están ya grabando y que el actor de Edmure está muy ocupado en otros grandes proyectos que no son Juego de Tronos.

From the British Royal Navy to British Royal. Congratulations, @TobiasMenzies on your new role in @TheCrownNetflix. pic.twitter.com/38G8TKguLf — The Terror (@TheTerrorAMC) March 28, 2018

Dentro de poco, el actor estrena El Terror, una producción de AMC basada en hechos reales sobre una expedición británica en el siglo XIX que desapareció misteriosamente. Y además Menzies tomará el relevo a Matt Smith en la próxima temporada de The Crown como el príncipe Felipe.