El escritor Rafael Narbona tira de sarcasmo para resumir lo que ha pasado con Zapatero con un toque a Ayuso

El escritor Rafael Narbona se ha hecho eco de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en una causa relacionada con tres presuntos delitos: tráfico de influencias, organización criminal y estafa documental. El expresidente del Gobierno español ha roto su silencio y se ha defendido asegurando que toda su actividad pública y privada se ha desarrollado siempre "con absoluto respeto a la legalidad".

Además, también ha revelado que se defenderá legalmente y que próximamente ampliará información y contestará a preguntas de los medios de comunicación a través de una rueda de prensa. En este contexto, Narbona ha elaborado un pequeño relato lleno de sarcasmo e ironía para criticar a la justicia, titulándolo: "La justicia descubre que M. Rajoy era en realidad Rodríguez Zapatero".

"Gracias a la querella de Manos Limpias, la imparcial justicia española ha descubierto quién se escondía bajo el nombre 'M. Rajoy'. Uno de los mayores enigmas de la democracia se ha resuelto por fin", ha comenzado detallando, siempre desde la ironía.

"Convertir Madrid en una nueva Gotham"

Ha proseguido: "Zapatero, el pérfido consejero del supervillano Pedro Sánchez, habría logrado camuflar sus negocios sucios bajo una pista falsa, suscitando injustas sospechas sobre Mariano Rajoy, un político honrado y perspicaz".

Su relato, que está basado en su ficticio noticiero "Narbona Today: solo publicamos noticias rigurosamente falsas", alude a que los jueces "no descartan nuevos hallazgos criminales": "Sus planes para reorganizar ETA e iniciar una nueva campaña de atentados, cuya primera víctima habría sido la presidenta de la Comunidad de Madrid [Isabel Díaz Ayuso]".

Acaba con un recado a Ayuso, de la que no es partidario, calificando al Ejecutivo regional como "la gran esperanza blanca de la ultraderecha hispana", en tono de humor. "La Audiencia Nacional está investigando si Zapatero mantenía relaciones con Joker para convertir Madrid, la ciudad mejor gestionada del planeta, en una nueva Gotham. Seguiremos informando", ha concluido Narbona.