La sobrina de la reina Sofía, tras ver el vídeo: "Letizia ha mostrado su verdadera cara"

Marie-Chantal Miller, sobrina política de la reina Sofía, ha mostrado su malestar tras ver el vídeo que se ha hecho viral este martes, en el que puede verse un rifirrafe entre la reina Sofía y la reina Letizia durante una misa en la Catedral de Palma con motivo del Domingo de Resurrección.

En una serie de tuits que ha escrito como respuesta al vídeo, Marie-Chantal Miller ha mostrado su "enfado" con la "horrible" actitud que a su juicio ha tenido la reina Letizia. "Ha mostrado su verdadera cara", ha concluido.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018

Is this true??? — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

¿Es esto cierto?

What is the Spanish press saying? This is so awful — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

¿Qué está diciendo la prensa española? Esto es horrible.

This makes me feel so angry! — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

¡Esto me hace estar muy enfadada!

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she's shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, ha mostrado su verdadera cara.

Y, como colofón, Marie-Chantal ha colgado una foto de su familia acompañada con un texto que dice: "¡Abuelos felices! La familia lo es todo 💋💕🌸❤️"

Happy grandparents! Family is what it's all about 💋💕🌸❤️ pic.twitter.com/z6PCx8IWVS — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Palma pone "de mal humor" a Letizia

En la misma línea se ha expresado el periodista Jaime Peñafiel, con quien El HuffPost se ha puesto en contacto para conocer su opinión sobre estas imágenes. Aunque asegura que no le ha sorprendido tanto "porque es vox populi el mal genio de Letizia". "Además, ella odia Palma y le pone de mal humor", asegura.

Respecto a la relación que actualmente mantienen doña Sofía y doña Letizia, Peñafiel afirma que ahora mismo no es buena, aunque la reina emérita en un principio se prestó a ayudarla a desempeñar el papel de heredera de la corona española. Después, todo se ha estropeado y "de sobra conocida es la queja de la abuela por lo poco que ve a sus nietas".