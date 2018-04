Laura Escanes se defiende de una grave acusación sobre su libro en Instagram

La youtuber e influencer Laura Escanes está a punto de publicar su primer libro, llamado Piel de Letra.

Escanes ha compartido el proceso de creación del libro en sus redes sociales y en una de sus últimas fotos ya ha posado con el ejemplar físico, que saldrá a la venta el próximo 23 de abril, el Día del Libro y Sant Jordi en Cataluña.

La publicación de Instagram en la que aparece junto a su libro se ha llenado de mensajes tanto positivos como negativos. Uno de ellos ha llamado especialmente la atención de Escanes:

"A veces pasa. Es verdad, yo también me lo pregunto. El por qué te sigo. Quizá por morbo. Y porque a veces me apetece ver estupideces. Que escribas tú un libro con el pavo que tienes encima. Sólo espero que tu marido al que la escritura no se le da nada mal haya sido tu negro", escriben.

Tras este mensaje contra ella y su marido, el publicista y televisivo Risto Mejide, Escanes ha respondido con rotundidad y mucha educación:

"Hola querida. Ojalá dejes los racismos de tu última frase atrás y dejes de tener prejuicios. Ánimo. Y sí, lo he escrito solita. Por lo menos no suelto las lindezas que escribes tú en un párrafo".

Aquí puedes ver la entrevista completa.

Poco después, Laura Escanes ha hablado de lo ocurrido en su Instagram Stories y ha asegurado que el comentario le ha sonado racista por lo de "negro".

Ademá, ha publicado una captura con personas que piensan lo mismo que ella.