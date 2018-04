La pasta puede ayudar a adelgazar, según un estudio

¡Buenas noticias para los fans de los carbohidratos! No hay que decirle adiós a la pasta para llevar un estilo de vida saludable. De hecho, puede ayudar a perder peso, según un estudio.

Los investigadores en el Hospital St. Michael de Toronto (Canadá) han analizado los resultados de 30 ensayos controlados de personas que consumían pasta en lugar de otros carbohidratos como parte de una dieta de bajo índice glucémico. La pasta tiene un bajo índice glucémico porque provoca subidas pequeñas de los niveles de azúcar en comparación con los carbohidratos refinados, como el pan blanco y el arroz blanco, que se absorben en el torrente sanguíneo con mucha rapidez.

Este estudio, publicado en la revista BMJ Open, contó con la participación de más de 2.400 personas que comieron de media 3,3 platos de pasta a la semana, teniendo en cuenta que cada plato equivale aproximadamente a media taza de pasta hervida, según la web Canoe. El resultado fue que los participantes perdieron una media de cinco kilos en 12 semanas.

"El estudio ha revelado que la pasta no contribuye a un aumento de peso o de grasa corporal", apunta el doctor John Sievenpiper, principal investigador. "De hecho, el análisis demostró que la pasta podía ayudar a perder peso. De modo que es posible que este alimento pueda formar parte de una dieta saludable como es la dieta baja en índice glucémico", añade.

A lo largo de las últimas décadas, los carbohidratos han adquirido una mala reputación por causar un aumento de peso (al fin y al cabo, forman parte de nuestros platos favoritos), pero la realidad es que la culpa la tiene el consumo excesivo de carbohidratos. "Los carbohidratos también pueden contribuir al aumento de peso si llevan a que los niveles de azúcar en sangre suban y bajen", señala Live Strong.

Los participantes del estudio no han abusado del consumo de pasta, por lo que este puede ser el motivo que lleva a que no haya aumento de peso. El autor Sievenpiper subraya que los resultados del mismo pueden "aplicarse a la pasta y también a otros alimentos bajos en índice glucémico como parte de una dieta".

"Así pues, podemos concluir con bastante certeza que la pasta no tiene un efecto adverso en el peso corporal si se consume de forma saludable", sostiene Sievenpiper.

También conviene recordar que eliminar los carbohidratos por completo de la dieta puede contribuir a un aumento de peso, ya que las personas tienden a añadir proteína y grasa a su dieta para sustituir los carbohidratos, apunta el dietista Jim White.

"Las personas creen que pueden comer tanta proteína como quieran, pero la proteína también tiene calorías, De hecho, un gramo de proteínas tiene cuatro calorías. Lo que hace la gente es reducir el consumo de carbohidratos y aumentar en grandes cantidades el consumo de grasa y proteínas", explica White a Eat This, Not That.

El dietista añade que eliminar por completo los carbohidratos puede conducir a una falta de fibra, niveles bajos de azúcar y una falta de energía.

La nutricionista Rhiannon Lambert también es de la opinión de que se puede perder peso y consumir carbohidratos. "Es necesario controlar las cantidades y adoptar una dieta que se ajuste a las necesidades de cada uno. Además, es esencial hacer ejercicio para quemar más calorías de las que se consumen. Es así de fácil", cuenta a The Independent.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Canadá y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.