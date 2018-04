Beyoncé ha sido la estrella este fin de semana en el festival Coachella, importante cita musical que se celebra estos días en el sur de California (Estados Unidos). En 2017 tuvo que cancelar su actuación en el evento por estar embarazada de sus mellizos pero este año se desquitó con una gran sorpresa para sus fans: tuvo como invitado a su marido, el rapero Jay-Z, y juntó a las componentes de su anterior grupo, Destiny's Child.

Junto a Kelly Rowland y Michelle Williams interpretó míticas canciones como Say My Name, Soldier o Lose My Breath. Destiny's Child no se reunían desde 2013, cuando actuaron juntas en el descanso de la Super Bowl.

"Gracias por dejarme ser la primera mujer negra en ser cabeza de cartel en Coachella", afirmó la artista durante el espectáculo. Alguien que no se perdió la actuación —aunque no estaba allí presente— fue la cantante Adele, fan de Beyoncé, que colgó tres vídeos en su cuenta de Instagram en los que mostró lo bien que se lo pasó: