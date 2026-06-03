Ucrania saca a la luz el Morrigan: el dron de ala fija que caza convoyes rusos a cientos de kilómetros tras el frente y obliga a Moscú a cerrar carreteras

Ucrania tiene nuevo 'argumento' en su sostenida defensa tras la invasión por parte de Rusia. Efectivos de las fuerzas armadas nacionales han 'presentado en sociedad' a su fundamental dron 'Morrigan'.

Se trata de un dron de alcance medio y de tecnología secreta que funciona no tanto en la primera línea del frente sino detrás, en la retaguardia de los límites del frente sur, con el objetivo de atacar una línea logística rusa clave, la R-280.

Las imágenes que ha dado a conocer la 412ª Brigada Némesis, perteneciente a las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, suponen las primeras instantáneas del Morrigan en funcionamiento.

Se corresponden con momentos previos al lanzamiento. El vídeo muestra al Morrigan preparándose para su inminente misión en lo que parece ser una plataforma con rieles o con un sistema tipo catapulta, opciones que le permitirían despegar sin necesidad de una pista de aterrizaje, multiplicando así sus opciones de dar servicio en prácticamente cualquier escenario, detalla Business Insider.

Como detalla el cuerpo militar, se trata de un dron de fabricación nacional, de ala fija, equipado con un motor de una sola hélice en su morro, de alrededor de 1'5 metros de largo y con alas en flecha más dos aletas de cola. Un diseño pensado "para operar detrás de las líneas enemigas", detallan.

"Con el permiso del fabricante, levantamos el telón: ¿Qué clase de dron secreto es este?", escribieron, refiriéndose al Morrigan como su "arma secreta" de alcance medio, ironizaba la 412ª Brigada en un comunicado.

Toda novedad es poca en el actual contexto de una guerra que ha cambiado su propia dinámica. Como detallan altos mandos militares, incluso las batallas con drones se han convertido ahora en una 'guerra de paciencia' donde algunos ataques han requerido esperas de días antes de lanzar las aeronaves no tripuladas contra los intereses del enemigo, tanto en el frente como en otras posiciones más remotas.