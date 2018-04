Los comentarios más estrafalarios de los turistas en TripAdvisor

Hay un dicho que dice que "hay gente para todo" y este hilo de Twitter recopilado por @elbarroquista así lo demuestra.

Este usuario ha publicado en un extenso hilo las opiniones más hilarantes de turistas en museos y lugares emblemáticos de distintos países como España, Francia y Egipto, entre otros.

Están los que se quejan de que las pirámides de Egipto ya no son lo que eran y que hace "mucho calor en el desierto", los que desprecian la catedral de Notre Damme y hasta los que aseguran en Atapuerca te pegas una paliza a andar para "ver un poco de barro".

Esta es la recopilación más loca que puedes ver:

La catedral de Notre Dame de París no mola porque, cuando subes al tejado, hay vallas para evitar que la gente se caiga o arroje objetos desde arriba.



Y claro, con las vallas no puedes sacar fotos chulas.



Así que mejor no vayas.#HisteriaDelArte Nivel Instagram Is My Life pic.twitter.com/J6DFrP1ocj