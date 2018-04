Ignacio Aguado: "Pido a Rajoy que actúe ya y nos ahorre este bochorno"

La Asamblea de Madrid se ha convertido en el epicentro político español estos días. De repente, decenas de periodistas y cámaras se agolpan en los pasillos del edificio en el barrio de Vallecas. Las preguntas se repiten. ¿Hasta cuándo aguantará Cristina Cifuentes? ¿Presentará en breve su dimisión? ¿Qué orden le ha dado Mariano Rajoy? ¿Prosperará la moción de censura del PSOE contra ella?

En la segunda planta del edificio tiene su despacho Ignacio Aguado, el portavoz de Cs en el Parlamento regional. Los votos naranjas sirvieron a Cifuentes para ser investida y sacar adelante la primera parte de la legislatura. Ahora ha perdido su confianza. Aunque en Cs tardaron veinte días en pedir su dimisión, repiten que no hay marcha atrás. El plan A: que el PP ponga un candidato "limpio" que sustituya a la presidenta hasta mayo de 2019. Está "en las manos de Rajoy". Aunque espera no tener que llegar al plan B, el dirigente 'ciudadano' dice que si no se aparta la presidenta, apoyará la moción del PSOE: "Gabilondo no es sospechoso de ser una persona de izquierda radical".

¿Cree que va a dimitir Cristina Cifuentes? ¿Y cuándo?

No lo sé sinceramente. Tendría que haber dimitido hace tiempo porque la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Comunidad de Madrid está siendo muy negativa como consecuencia fundamentalmente de ella, de no haber asumido responsabilidades, no haber contado la verdad y haber intentado pasar página sin haber dado explicaciones.

Pero no solo depende de ella, sino fundamentalmente de Rajoy. Y es el que tiene que tomar esa decisión, ya que parece que la señora Cifuentes no va a dimitir. Tiene que ser Rajoy el que actúe, y le pido que actúe ya y nos ahorre todo este bochorno, que no nos haga ir a un escenario como el de Murcia. Además, el 2 de mayo tenemos el Día de la Comunidad de Madrid y sería el bochorno nacional: vivir ese día con una presidenta parapetada en la Puerta del Sol, donde todo va a girar en torno a esta presunta trama delictiva.

Si no dimite ella y no se lo pide Rajoy, hay una moción de censura presentada por el PSOE. ¿Van a votar a favor de Ángel Gabilondo?

Si el PP no hace lo que entendemos como lo más sensato, que es que pongan un candidato alternativo de forma interina que gobierne la Comunidad de Madrid hasta 2019, pues votaremos a la segunda lista más votada, que es el PSOE. Espero no tener que llegar a ese plan B, porque el plan A es más coherente y sensato: que el PP proponga una persona limpia que la sustituya. Espero que puedan encontrar dentro de los 48 diputados que tienen alguien que no haya ni manipulado su expediente académico ni que esté bajo la sombra de sospecha de corrupción. Y ya en 2019 iremos todos a unas elecciones y, en nuestro caso concreto, a defender nuestro proyecto y a demostrar que el PP no merece ganar los comicios.

Y viendo la actitud del PP apoyando a Cifuentes, ¿se merece seguir en la Puerta del Sol con un cambio de candidato?

No se lo merecen en general, no se merecen volver a ganar, pero eso hay que dirimirlo en las urnas. Al final, si el PP merece o no seguir gobernando, es algo que hay que ver en las urnas y esa es nuestra idea inicial. En 2015 ganó el PP y entendimos el mensaje de la ciudadanía. Nos gustaría que no volviera a ganar y que fuera Cs, pero hay que esperar a las elecciones. Ahora está en las manos de Rajoy poder mantener el Gobierno hasta el final de la legislatura y cumplir los cuatro años. Si quieren seguir protegiendo a Cifuentes por encima de todo y poner en riesgo el Gobierno, lo van a perder.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Cifuentes?

Hace mucho. Bastante tiempo antes de que todo este escándalo saltara porque, al fin y al cabo, ha habido un distanciamiento por su parte bastante evidente en los últimos meses, tanto de ella como del propio PP. Han ido dinamitando los puentes que se habían construido durante la primera parte de la legislatura. Al final llevamos meses sin hablar, no hay comunicación ni formal ni informal. Es una decisión suya, de su Gobierno y de su partido.

Le ha dicho Cifuentes en su 'cara a cara' en el Pleno de la Asamblea de este jueves que no ha cometido ninguna ilegalidad ni que está imputada. ¿Cree que es una mentirosa?

No me gusta juzgar a las personas, pero sí sus actitudes. Creo que no ha dicho la verdad en un asunto muy grave que no solo afecta a ella, sino también la imagen de la Universidad y a miles y miles de estudiantes y sus familias, que ven cómo el título que han cursado está perdiendo valor a un ritmo inaceptable. Eso es lo que más preocupa y no ha sido honesta con los madrileños, no ha contado toda la verdad. Ha intentado taparlo y encubrir la situación, algo que tiene que tener consecuencias políticas. No me parece una reacción propia de una presidenta regional.

¿Cree que el PP va a aguantar casi hasta la moción de censura (7 de mayo como tope) y va a utilizar esto para atacar a Cs en la lucha por el votante de centro derecha?

Es difícil atacar al sentido común, que es lo que representa Cs. Se pueden poner como quieran, pero atacar nuestra propuesta con discursos un poco estrafalarios y poner el ventilador no cala en la gente porque no es creíble. Proponer que sigan al frente del Gobierno por ser la lista más votada y propongan un candidato alternativo me parece lo más sensato.

Pero también habrá que preguntarle a Rajoy por qué encubre y protege tanto a la señora Cifuentes. Es que a lo mejor hay una relación de complicidad mutua donde ambos saben que las dos partes saben mucho de todo en general. Cifuentes lleva treinta años en el partido y, a lo mejor, Rajoy la está encubriendo porque sabe mucho precisamente y no quiere que se ponga a contar cosas.

¿Cree que le puede tener miedo a lo que pueda decir Cifuentes?

Seguramente, Cifuentes lleva muchos años aquí y ha vivido todas y cada una de las etapas de la Comunidad de Madrid. Conoce todos los entresijos del PP y cosas que todavía la opinión pública no conoce, pero Rajoy sí. Si te pones en el papel de estadista, de cargo público y responsable comprometido, lo primero que haces a la persona que está manchando la imagen de la Universidad y de la Comunidad de Madrid es pedirle que se aparte. Si no lo haces, es porque algo tienes que esconder o no has terminado de contar.

Decía que el plan A es un nuevo candidato del PP, Albert Rivera ya comentó que se estaban barajando nombres. ¿Quién sería? ¿Ángel Garrido, Pedro Rollán?

Preferiría no decir nombres, más que nada por no quemarlos. Ya sabes cómo funciona esto. Estoy convencido de que tiene que haber alguien en el PP que puedan proponer para que de forma interina acabe la legislatura. Alguien que esté limpio de sospecha y nos permita a los madrileños no tener que levantarnos cada mañana con un escándalo nuevo. A partir del que nos propongan a nosotros, veremos si cumple unos mínimos y permitiremos que sigan al frente de la Comunidad hasta mayo del año que viene.

¿Le consta que en estos últimos días hay negociaciones entre Génova y la dirección nacional de su partido sobre este tema y el posible sustituto?

A día de hoy no hay ninguna conversación ni a nivel autonómico ni a nivel nacional con el PP. Hemos pedido en varias ocasiones a Fernando Martínez-Maillo y a Mariano Rajoy directamente que ese intercambio de opiniones tiene que empezar acerca de cuál va a ser el candidato a proponer. Pero todavía no se han puesto oficialmente ni oficiosamente en contacto con nosotros. Lo que sí sabemos es que internamente el PP ha abierto un debate acerca de cómo encarar este asunto y que hay una guerra interna cada vez más explícita en el PP por el poder en el partido que están trasladando a la Comunidad. Le propongo al PP que presente cuanto antes un candidato y nos ahorre toda esta travesía por el desierto que no beneficia a nadie.

Desde que se destapó el escándalo, tardaron días en pedir su dimisión y primero querían una comisión de investigación. ¿Se subieron posteriormente al carro de la dimisión? ¿Por qué no veían en un primer momento que tuviera que irse?

Somos un partido responsable y contundente cuando hay que serlo. La forma ortodoxa de haber procedido en este asunto habría sido, como en otros casos de presunta corrupción, pidiendo explicaciones en sede parlamentaria, abriendo una comisión de investigación y teniendo unas conclusiones políticas que te permitieran tomar una decisión. Así sucedió en el Watergate, hay un escándalo que sale a la luz por una investigación periodística, se abre una comisión de investigación y luego hay una decisión que es una dimisión.

Aquí en la Comunidad de Madrid pensábamos que lo más ortodoxo era eso, pero nos encontramos con que PSOE y Podemos no estaban muy interesados en la comisión y daban largas y que el PP tampoco tenía ninguna intención. Y 21 días después decidimos dar un paso más, pedimos la dimisión formal de Cifuentes y todavía seguimos esperando a que dimita. La cuenta atrás está en marcha, cada día que pasa es uno menos para pedir su dimisión y que nos acerca más a un cambio de Gobierno.

¿Existe una trama de corrupción académica en la Universidad Rey Juan Carlos?

Eso es lo que habría que investigar. Desde luego, hay indicios de que hay una trama delictiva para favorecer a cargos públicos y no ha habido mucha voluntad por parte de PP y PSOE por investigar lo que ha pasado. Una vez que tengamos un presidente limpio en la Comunidad de Madrid, el objetivo tiene que ser ir hasta el final e investigar una posible trama de corrupción universitaria. Cada vez es más latente, hay profesores que están hablando y escribiendo cartas diciendo que esto se ha hecho de forma irregular y hay corrupción.

¿Debe dimitir el rector?

Es un tema que tendrán que dirimir internamente dentro de la Universidad. El rector ha cometido varios errores, algunos de bulto. Primero con esa famosa rueda de prensa, luego con la rectificación. Espero que sea capaz de corregirlos en los próximos días, pero, desde luego, su imagen no ha salido bien ni fortalecida, más bien lo contrario. Es verdad que lleva poco tiempo al frente, pero sí le pediría que fuera valiente. Si ha sido elegido por sus alumnos y el personal de la Universidad, es para que coja el toro por los cuernos pese a quien le pese y caiga quien caiga. Si decepciona las expectativas de sus estudiantes, sería una oportunidad perdida. Espero que no traiciona esa confianza y limpie la Universidad y la situé en un nivel de prestigio.

El rector dio la rueda de prensa primera hasta con el catedrático Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cifuentes y que ha sido suspendido de su puesto...

Eso juega en su contra, esa rueda de prensa no tuvo que tener lugar en estos términos. No dice mucho del rector, confío en que fuera una equivocación, se precipitara y no llegue a más.

Cifuentes le ha acusado este jueves en el Pleno a usted de querer un Gobierno de "izquierda radical".

Bueno, creo que están intentando azuzar un miedo que no existe en la calle, que no es real ni es creíble. En primer lugar, la izquierda radical en la Comunidad de Madrid vive y convive en Podemos. Y Podemos nunca entrará en un Gobierno de Madrid si de Cs depende. Ni ahora ni en 2019.

¿Eso se lo han asegurado respecto a la moción de censura de Gabilondo?

Podemos ha dicho que no quiere entrar, ellos mismos se han descartado. Desde luego, si de nosotros depende, Podemos no va a gobernar la comunidad porque tenemos planteamientos antagónicos. En segundo término, el señor Gabilondo no es sospechoso de ser una persona de izquierda radical. Es una persona que viene del mundo de la Universidad, que ha sido ministro de Educación y que tiene una trayectoria respetable. Si el PP quiere azuzar el miedo pensando que así iba a generar incertidumbre en los madrileños, creo que se equivoca. Están poniendo el foco donde no es, el foco tiene que estar en pedir la dimisión de la señora Cifuentes. Es responsabilidad de ellos y solo de ellos que puedan mantener el Gobierno hasta mayo de 2019, de nadie más.

¿Está utilizando ya el "lenguaje podemita" como le acusa Cifuentes?

No, creo que es lenguaje sensato, claro. Nosotros no utilizamos el politiqueo, del que son tan amigos los viejos partidos. Intento hablar lo más claro posible, para que me entienda todo el mundo. Mantener una coherencia sin gritar pero con argumentos, siendo responsables y contundentes. No dejarse arrastrar ni por intereses partidistas ni tácticos. Ahora mismo, a un año y pico de las elecciones, qué es lo mejor para la Comunidad de Madrid. ¿Es mejor que haya un cambio de Gobierno y que gobierne el PSOE? Ese es el segundo escenario, para mí el mejor escenario es que haya estabilidad y simplemente cambiemos a la persona que ha defraudado la confianza de Cs y muchos madrileños, con eso podrá agotar la legislatura. Si no puede ser eso, entra en escena el segundo planteamiento, que gobierne el segundo partido.

Rajoy dijo en relación a ustedes "consejos vendo que para mí no tengo". El PP ha activado la estrategia del ventilador desde el pasado fin de semana. Rafael Hernando hace referencias al caso del diputado autonómico de Cs César Zafra por ejercer de abogado sin "tener el título". ¿Cómo lo justifican?

Lo justifico por el miedo que tienen ellos a los resultados, las encuestas, los casos de corrupción. Es su modus operandi, siempre ha funcionado así el PP, y también el PSOE. En lugar de limpiar, siempre recurren al 'y tú más'. Con el tema de Zafra, de Toni Cantó... Sinceramente confío en la madurez democrática de los españoles, estos discursos ya no cuelan. No nos tragamos estos intentos de desviar el tiro. No tienen nada que ver los casos y tiene que dar explicaciones el que ha cometido un presunto delito no el que está poniendo el foco en el presunto delito. Podrán mezclar churras con merinas, pero la verdad es que estamos hablando del caso de Cifuentes de un delito.

¿Cree que Cifuentes ha cometido un delito?

Si se confirma, desde luego ha formado parte de una trama delictiva. Eso tendrá que decirlo la Justicia. Pero evidentemente que está ahí. De una u otra forma, judicialmente, estoy convencido de que al final la señora Cifuentes tendrá que comparecer y dar explicaciones.

Las encuestas internas que tienen les dan como ganadores si hubiera elecciones hoy en la Comunidad de Madrid...

Sí, no nos podemos quejar de las encuestas. Pero es verdad que no me fío mucho de las encuestas, y más a un año de las elecciones que puede pasar de todo. Pero cuando vas sumando encuestas, son buenas todas y la tendencia es positiva, parece que estamos haciendo las cosas bien. Soy muy prudente y en mayo de 2019 ya veremos.

¿Se atreve a hacer una quiniela sobre el día en el que podría dimitir Cifuentes?

No, me gustaría que fuera hoy. Pero creo que voy a perder la apuesta. Habrá que esperar a mañana y conociendo a Rajoy nunca sabes. No es muy amigo de tomar decisiones políticas, le gusta arrastrar los pies hasta el final, por mucho que con esa decisión se lleve por delante el prestigio de la Universidad y de la Comunidad de Madrid. Habrá que esperar a ver si quiere tomar una decisión y si no, el resto de formaciones tendremos que tomar una.

¿Y espera también ya a Íñigo Errejón para la siguiente legislatura aquí en la Asamblea de Madrid?

No lo sé. Sinceramente me importa bastante poco quiénes son los candidatos del resto de partidos. Respeto a todos. Si viene Errejón, será un rival más político a batir con el que intercambiar argumentos y posturas políticas. Pero es verdad que en Podemos tienen montado un lío importante. Si no son capaces de gobernarse a sí mismos, ¡cómo para gobernar una comunidad!