J.K. Rowling asegura que no habrá más 'Harry Potter'

Los fans de Harry Potter siguen entusiasmados con la saga más de 10 años después de su conclusión. Y aunque las películas duraron algo más, y luego salió la obra de teatro, parece que la cosa ha terminado.

La autora que creó al mago, J. K. Rowling, lo ha revelado durante la premiere de Harry Potter y el legado maldito en Broadway (Nueva York). "Creo que ya hemos contado realmente la historia que yo, en mi cabeza, quería contar, en lo que respecta a continuar la historia", ha señalado.

No es la única revelación que ha hecho Rowling en el estreno de la obra de teatro sobre Potter en EEUU.

"Creo que es bastante obvio en el séptimo libro, en el epílogo, que Albus (Dumbledore) es el personaje que más me interesa. Y creo que he hecho justicia a la historia. Llegar a los nietos de Harry sería de un gran cinismo y no me interesa hacerlo", ha sentenciado.

Con esto quiere decir, aparentemente, que la trama sobre Harry, Ron y Hermione termina en la obra de teatro, no se escribirá nada más sobre su vida posterior.

Pero aún queda mucho material anterior a la saga del joven mago, desde los años anteriores a su entrada en Hogwarts hasta todo lo atrás en el tiempo que se quiera viajar en el mundo mágico.

Parte de esta historia se cuenta en la pentalogía de películas que comenzó Animales fantásticos y dónde encontrarlos y continúa este año con Los crímenes de Grindelwald.

La autora está aguando la fiesta a los fans estos días. Rowling ha revelado en una entrevista a SyFy Wire que una adaptación al cine de Harry Potter y el legado maldito le parecería "de vagos".

"La obra se escribió para el teatro y me encanta verla sobre el escenario. Es una experiencia teatral. Para ser sincera, me parecería una vaguería llevarla a la pantalla".

Hace un año ya se mostró en contra de la idea de llevar su última historia sobre los Potter al cine:

I know a lot of people are looking for reasons to be cheerful today, but there is NO TRUTH to the rumour about a #CursedChild movie trilogy!