El diccionario de palabras 'célebres' Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sorprendió a muchos al utilizar una palabra poco común: "aprovechategui".

Lo hizo respondiendo a los ataques de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que criticó al Gobierno por su política respecto a Cataluña. "Creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no le tome en serio. Porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante", contestó el jefe del Ejecutivo.

Una palabra que, aunque muchos pensaran que se trataba de un nuevo lapsus de Rajoy, es un término correcto y recogido por el diccionario de la RAE.

Porque, aunque el presidente del Gobierno sea un experto en meterse en lodazales lingüísticos, también lo es en usar un lenguaje cervantino, muy poco común en el hablar coloquial.

Por eso hemos querido recopilar algunas de las palabras empleadas por Rajoy y hacer una especie de diccionario de términos usados por el jefe del Ejecutivo.

Aprovechategui: Según Rajoy, lo que es Albert Rivera. Según la RAE, no existe. Pero se trata de un término de origen vasco, que se escribe aprobetxategi, y que significa "gorrón" u "oportunista".

Chalaneando: No, no significa estar chalado. Según la RAE, este término tan raro significa "tratar los negocios con maña y destreza propia de chalanes". Y los chalanes, para quien no lo sepa, son personas que tratan "en compras y ventas, especialmente de caballos u otras bestias, y que tienen para ello maña y persuasiva". Rajoy lo usó para acusar a Zapatero de negociar con ETA, pero como lo hizo en tantas ocasiones, a veces se tenía que valer de su amplio lenguaje para no repetirse.

Chisgarabís: No es broma. Según la RAE, significa esto:

Porque la palabra chisgarabís, que Rajoy usó en febrero de 2017 durante un Congreso Nacional de su partido, significa chiquilicuatre. O lo que es lo mismo, "persona, frecuentemente joven, algo arrogante y de escasa formalidad o sensatez".

Los chuches: En realidad esto no existe, aunque en lenguaje coloquial se refiere a las golosinas. Además, Rajoy le añadió el artículo en masculino, cuando se suele decir en femenino. Por cierto, lo más cercano a la palabra chuche en el diccionario es el verbo chuchar, que también es una palabra muy golosa.

Maniobrero: Tiene tres acepciones, pero Rajoy la usó durante el debate sobre el estado de la nación en mayo de 2009 con el sentido de quien "se vale de artificios y manejos para conseguir algo". Es lo más cercano a una mani con obreros que le hemos visto nunca.

Ni el tato: Es probablemente la expresión más fácil de entender, aunque también es la típica que dice tu padre para hacerse el guay delante de tus amigos. Más o menos, esto:

Rajoy dijo esta frase ante los miembros del PP en referencia a la Cumbre Iberoamericana celebrada en 2004, cuando aseguró que no había acudido "ni el tato". Por lo que sea, no gustó mucho al Gobierno de entonces.

Vaciedad: Según la RAE, significa "cualidad de vacío" y también "necedad, sandez, simpleza". Rajoy la usó en noviembre de 2005 para, oh sorpresa, criticar a Zapatero.

Veleidoso: Para quien piense que es el apellido de este chico tan guapo, se equivoca.

Significa "inconstante, mudable". Es otro de los calificativos que empleó Rajoy para azuzar a Zapatero en el debate sobre el estado de la nación de 2009.

Confiamos en Rajoy para seguir ampliando este diccionario en futuras ediciones.