Estupefacción por lo que ha hecho Cristina Cifuentes en Twitter

Cristina Cifuentes lleva unas semanas alejada de los focos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dimitió tras varios escándalos, va a volver a la universidad para ocupar un puesto en el rectorado de la Complutense, con un sueldo de entre 50.000 y 100.000 euros.

Pero, además de por estas razones, Cifuentes ha sido noticia por otra razón, ha borrado de Twitter su famoso vídeo que publicó de madrugada el mismo día que salió a la luz el escándalo del máster.

"No me voy, me quedo", decía la política del PP en ese vídeo, que ya no está en la red social del pájaro azul pero que sí que está en YouTube.