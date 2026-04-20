Corina Machado promete no meterse en la política española, pero pide unas "elecciones impecables"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 cuya medalla regaló al presidente estadounidense Donald Trump a pesar de mantener al chavismo en el poder tras el secuestro de Nicolás Maduro, ha pasado un fin de semana en el que ha continuado recibiendo distinciones. No ha accedido a reunirse ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el propio rey de España, Felipe VI, pero sí ha asistido a una recepción del Partido Popular, recibido la medalla de la Comunidad o la llave la ciudad, de manos de Isabel Díaz Ayuso o de José Luis Martínez-Almeida, respectivamente.

Con todo, este lunes, en el marco de su participación en un desayuno informativo a cargo del Fórum Europa en la capital española, Machado ha dejado unas declaraciones que deslizan una acusación de falta de rigor democrático en elecciones celebradas en España. O al menos eso se desprende de quien ha deseado a los españoles que tengan unas "elecciones impecables". Concretamente, ha deseado que España tenga "la oportunidad de tener unas elecciones impecables".

"He prometido no involucrarme en política interior" La líder opositora venezolana María Corina Machado, tras desear que España tenga "elecciones impecables"

"Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país, pero he prometido no involucrarme en política interior", ha asegurado la líder opositora, quien ha prometido regresar en el futuro a una Venezuela que, a pesar de estar bajo total injerencia y tutela estadounidense, el propio Trump ha bendecido la figura de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y dado por hecho que no habrá elecciones en un horizonte a corto o medio plazo.

Desliza acusación de injerencia de España en la política venezolana

Dicha promesa de no interferir en la política doméstica española, también ha estado acompañado de otro comentario que deslizaba una acusación entre líneas. "Aunque yo creo que la política española intentó en alguna otra ciudad de este país involucrarse con la nuestra", prosiguió Machado, añadiendo a renglón seguido que "como yo decía, no sé si fue intencional o no, pero providencial desde luego que sí".

Machado ha realizado toda esta serie de afirmaciones con el propio jefe de la oposición y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presente en la sala. Con todo, y a pesar de los múltiples guiños, la opositora ha evitado hacer un cierre de filas en torno al expresidente de la Xunta de Galicia y se ha limitado a desear que las próximas generales en España puedan "permitir la expresión de una nación que avanza y que acompaña la causa democrática en Hispanoamérica".