Cada cuánto deberías renovar tu ropa interior

"Como sociedad, nos bañamos en heces", afirma Philip Tierno, profesor de microbiología y patología en la Universidad de Nueva York. Es bueno tener esto en mente cuando hablamos de la ropa interior vieja. Ya sabes, ese par de calzoncillos desgastados y llenos de agujeros que han estado en tu cajón desde hace mucho tiempo porque los guardaste para "emergencias" o para el día en el que te quedas sin ropa limpia.

Pero ¿sabías que incluso después de lavar tu ropa interior, podría contener bacterias?

Lavar la ropa interior no siempre la desinfecta por completo, así que podrías reconsiderar cuánto tiempo la conservas. Como explicó Philip Tierno a la edición estadounidense del HuffPost, nuestra ropa interior se pone sobre la piel cerca del área donde hay bacterias E. coli.

No importa cuánto intentes limpiar la zona, nunca podrás librarte de todas las bacterias, asegura este experto, lo que supone que pueden terminar en tu ropa interior —para tener más contexto: en unos calzoncillos lavados hay aproximadamente un décimo de gramo de excremento, según aseguró el Dr. Charles Gerba, profesor de microbiología en la Universidad de Arizona, a ABC News en 2010—.

"Sin embargo, es normal, y no te hace daño", agregó Tierno. Afortunadamente, eso significa que las bacterias de tu ropa interior no son preocupantes, por lo menos en términos de salud.

No obstante, sí necesitas lavar tu ropa interior de manera regular y debes hacerlo después de cada puesta. Sin embargo, Tierno señaló que una persona promedio quizá pueda usar el mismo par de calzoncillos dos días seguidos sin ningún problema, aunque aconseja que no se ponga más días. Para estar seguro, lo mejor es usar un par limpio cada día.

La mejor manera de lavar la ropa interior es en un ciclo de agua caliente con lejía, que es el producto más efectivo para matar a los organismos que viven en ella, señaló Tierno. Sin embargo, algunas telas no aguantan los ciclos calientes, así que el agua tibia o fría con un detergente que tenga peróxido también es una opción.

Además, segúnn Tierno, colgarla para que se seque bajo el sol es lo mejor, pues los rayos UV pueden ayudar a desinfectarla.

En cuanto a cuándo remplazar tu ropa interior, lo mejor, según varias fuentes, es reemplazar la que usas de manera regular cada año.

Según Tierno, puedes conservarla hasta que se estropee, siempre y cuando la laves bien y de manera constante. "Mientras esté bien, la laves, la banda elástica esté en buenas condiciones, te quede bien y no haya agujeros ni la tela esté estropeada, puedes usarla", dijo. "No hay fecha de caducidad, excepto cuando ya no sea funcional".

Hay algunas señales reveladoras que indican cuándo es el momento de deshacerse de estas prendas. "La clave para saber cuándo es hora de tirar tu ropa interior a la basura es observar cómo se estira, cómo te queda y si es estética", explicó al HuffPost Laetitia Lecigne, directora creativa de Jockey. "Si hay deformidades o la ropa cuelga o se abulta, ¡es hora de despedirse!"

"Aunque no uses un par durante mucho tiempo y lo conserves en tu cajón, la banda elástica y la tela se desgastan y dejan de servir", agregó. "Puedes saber que esto ocurre si ya no vuelven a su forma original después de estirarlos".

En resumen: sólo tienes que lavar tu ropa interior de manera regular, deshacerte de ella cuando esté visiblemente desgastada y mantener feliz tu zona íntima.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense del HuffPost y ha sido traducido del inglés.