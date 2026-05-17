Preguntan a Pepe Viyuela sobre qué sería lo primero que haría si fuese presidente del Gobierno: lo que dice no gustará a algunos

El actor Pepe Viyuela se ha caracterizado siempre por ser uno de los intérpretes españoles que hablan con total claridad sobre cualquier tema de actualidad y en una entrevista publicada este domingo en el diario El Español no ha sido menos.

Él no ha dudado en hablar de que la utopía "es necesaria porque si nos quedamos simplemente en los límites de lo que creemos que es posible, nos quedamos cortos". "Ya sé que probablemente no vaya a conseguirlo, que no soy Superman, pero tengo que pensar en un mundo inmensamente mejor para que lo que consiga finalmente merezca la pena", ha señalado.

Preguntado sobre la vez que formó parte de la lista electoral de Íñigo Errejón y sobre si lo volvería a hacer con otro candidato, Pepe Viyuela ha confesado que "claro, no se me ha planteado".

"Soy tan... o sea, me ilusiono con tanta facilidad, que probablemente diría que sí, si confío en el proyecto", ha reconocido el actor, antes de reconocer que es algo que piensa desde hace tiempo.

"No estoy escaldado, no estoy en un punto en el que diga nunca más, se acabó, no quiero saber nada. Creo que, si un proyecto o una persona me gusta lo que plantea, diría que sí", ha reiterado.

Pepe Viyuela también ha revelado que no le pasó ninguna factura durante su carrera y él ha puesto en valor "el error". "Cuando doy un paso hacia algún sitio no estoy seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando me equivoco, digo, pues mala suerte, me equivoqué, o lo hice mal, o hay algo que no estaba en mí, en verlo, y no me di cuenta", ha añadido.

Si fuese presidente del Gobierno...

El actor ha hablado con rotundidad de cuál sería la primera medida que tomaría en el caso de que fuese presidente del Gobierno. "La primera medida que tomaría sería... utópica. Intentaría convocar al diálogo, a la tranquilidad en el debate público, e intentaría provocar consensos", ha contado.

"Es lo que me gustaría, más que nada.. Que no todo fueran golpes y cortes de manga, y exabruptos", ha destacado el intérprete, antes de justificar que cree que se deberían "provocar actitudes y cambios en tu forma de hacer y en tu forma de gobernar".

"Es decir, llamemos constantemente al adversario político para el diálogo. Es una cuestión más de talantes y de energía que de una imposición legal", ha añadido. "Pero claro, ¿cómo echas a alguien de algún sitio donde se supone que tienes que hablar? Tienes que hablar hasta con tu peor enemigo", ha sentenciado.