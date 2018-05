No sin mujeres: el movimiento de economistas y académicos

Imágenes como la de arriba de Davos, casi cien por cien masculinas, no volverán a repetirse si triunfa la iniciativa de un nutrido grupo de economistas y académicos de ciencias sociales españoles. Bajo la etiqueta #No_Sin_Mujeres acaban de lanzar una iniciativa y un compromiso: no participar como ponente en ningún evento académico -conferencias, congresos, jornadas, mesas redondas- de más de dos ponentes donde no haya, al menos, una mujer en calidad de experta.

Entre los 56 firmantes se encuentran economistas como Emilio Ontiveros (presidente de AFI y catedrático de la UAM), Santiago Carbó (Universidad de Bangor), Rafael Domenech (jefe análisis macroeconómico BBVA y profesor de la UV), Jorge Fabra, Juan Moscoso del Prado (CES), Juan Torres (universidad de Sevilla) o Daniel Fuentes (AFI), uno de los impulsores del manifiesto.

También hay politólogos, sociólogos, juristas y periodistas como Pau Marí-Klose (Universidad de Zaragoza), Víctor Lapuente (Universidad d Gotemburgo), Juan Luis Manfredi (Universidad Castilla-La Mancha), Ignacio Molina (investigador principal del Instituto Elcano), Octavio Salazar (Universidad de Córdoba), Pablo Simón (politólogo, Universidad Carlos III).

La lista está abierta para que se incorporen nuevos firmantes, y según la cuenta de Twitter @No_Sin_Mujeres, otras 87 personas han solicitado inscribirse a lo largo de la mañana, cuando se hizo público el compromiso. Muchos de ellos están invitando a la participación desde sus redes sociales.