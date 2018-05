'Das de güey Emery espiks in inglish' y otros futbolistas triunfando con el inglés

El español Unai Emery, nuevo entrenador del Arsenal, ha asegurado este miércoles que eligió la propuesta del club londinense porque quería "crecer", al tiempo que ha afirmado que se siente "orgulloso de seguir los pasos del francés Arsene Wenger".

El Arsenal anunció este miércoles que Emery, ex entrenador de Valencia, Sevilla, París Saint-Germain y Spartak de Moscú, es el como nuevo inquilino del banquillo de los 'Gunners' en reemplazo de Wenger, técnico del equipo los últimos 22 años.

La rueda de prensa en inglés de Emery ha sido muy comentada en redes sociales por su nivel.

So what style of play will Unai Emery bring to us?



Here's the answer... #WelcomeUnai pic.twitter.com/QikPVR9Wcr