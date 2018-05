Rajoy, sobre Gürtel y Zaplana: "El PP es mucho más que diez o quince casos aislados"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este jueves en relación a la detención del exministro Eduardo Zaplana y a la trama Gürtel, cuya sentencia está por salir, que "el PP es mucho más que diez o quince casos aislados".

"Esos acontecimientos a los que usted se refiere nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años. Esto de la Gurtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores a 2009 y el otro caso que me habla usted (Zaplana) habla del año 'noventa y tantos'. Nos hace mucho daño", ha señalado en en declaraciones a la cadena Cope.

En esta línea, ha defendido que el PP lleva "muchos años gobernando" y en "la mayoría" de las administraciones en las que está y ha estado "no se han generado esas situaciones", que a su juicio, "son lamentables". "Haremos lo posible y lo imposible para evitar que estas cosas vuelvan a suceder", ha asegurado.

Sobre el particular de Zaplana, al que no ha mencionado por su nombre, Rajoy ha reconocido que "nunca" le habría "gustado" que "este tipo de noticia apareciese en los medios de comunicación" y ha declinado más comentarios porque, según ha afirmado, no puede hablar de lo que no conoce.

"No puedo emitir un juicio de valor hasta que sepa exactamente lo que ha ocurrido, porque toda la investigación está bajo secreto de sumario y se publican unas cosas y otras diferentes y a estas alturas, creo que la gente tiene derecho a un juicio justo, no sólo ante los tribunales sino también ante el resto de sus compatriotas", ha apostillado.

Espera cumplir el objetivo

En cuanto a los presupuestos, el presidente ha afirmado este jueves que espera cumplir con el objetivo de déficit del 2,2% del PIB pactado con Bruselas, tras aprobar los Presupuestos para 2018 y pese a las dudas manifestadas por la Comisión Europea, que prevé para España un déficit del 2,7%.

Ha reconocido que el acuerdo alcanzado en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos supone un aumento del gasto, pero sin que ello conlleve una subida de impuestos, pues, de hecho, éstos bajan.

"Yo creo que con la bajada de los intereses y con algunas otras partidas del Presupuesto podremos compensar los acuerdos y cumplir con el 2,2%", ha dicho Rajoy, que, en cualquier caso, ha destacado que España "saldrá este año por primera vez en mucho tiempo del procedimiento de déficit excesivo".

El presidente ha recordado que España finalizó 2017 con un déficit público del 3,1% del PIB, frente al 9,3% que encontró a su llegada al Gobierno, cifra esta última que ha calificado de 'astronómica, inaguantable y que situó a España al borde la quiebra'.

"HOY ES UN BUEN DÍA PARA EL GOBIERNO Y PARA ESPAÑA"

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que, tras conseguir ayer la aprobación de los Presupuestos en el Congreso, 'hoy es un buen día para el Gobierno y para España', pues los ciudadanos tienen ya unos Presupuestos que ha considerado "positivos" para el país.

Rajoy ha admitido que "ha sido difícil sacar adelante" las cuentas públicas para este año, pero se ha mostrado "satisfecho" con el resultado, ya que se han aprobado con el apoyo de siete fuerzas políticas que, aunque "en muchas cosas piensan diferente", han sido capaces de ponerse de acuerdo en bien del interés general.