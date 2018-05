Cospedal niega haber cobrado sobresueldos en b y cuestiona la sentencia del caso Gürtel

María Dolores de Cospedal llegaba este martes "con mucha tranquilidad" a la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal de su formación y dispuesta ha "defender la honorabilidad" de su partido. O dicho de otra forma: defenderse sin dejar un solo resquicio a la asunción de responsabilidades. Menos aún a entonar, aunque fuera con la boca pequeña, el mea culpa.

La secretaria general del PP, que ha dejado para la historia la frase del finiquito en diferido a Luis Bárcenas, ha negado haber cobrado sobresueldos en b y ha sostenido que su partido no puede ser considerado partícipe a título lucrativo, como apunta la sentencia del caso Gürtel, porque no obtuvo "ningún beneficio económico" por los delitos cometidos por los condenados. De ahí, ha señalado, que el partido haya recurrido la sentencia.

Así lo ha asegurado antes de entrar a la Sala Cánovas, acompañada del portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y de los miembros del PP en este órgano que, por primera vez recibe a una dirigente en activo del partido de Mariano Rajoy.

"¿Es que los jueces son infalibles, señoría?" Maria Dolores de Cospedal

Durante su comparecencia Cospedal ha enmendado la plana a la sentencia del caso Gurtel, pese a que en situaciones similares siempre ha invocado el respeto a las decisiones judiciales. Esta vez no. Para Cospedal el fallo de los jueces es "muy poco jurídico y muy tendencioso", sobre todo la parte en la que se cuestiona la credibilidad del testimonio del presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy.

"Que un juez quite credibilidad a un testigo" porque considere que "si dice lo contrario es malo para él me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional pero con toda mi disconformidad, por eso la vamos a recurrir", se ha quejado para, al volver a ser cuestionada por este asunto, ha respondido con otra pregunta "¿Es que los jueces son infalibles, señoría?".

Y tú más

Cospedal ha recordado que el único partido condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE, al que también ha recordado otras sentencias como la de los GAL y ha sostenido, refiriéndose a la trama Gürtel, que a quien más ha perjudicado la actuación de "determinadas personas" ha sido a su propio partido.

Cospedal ha recalcado que la sentencia, al considerar al PP partícipe a título lucrativo, admite que el partido no tenía conocimiento de los delitos cometidos. Pero además ha insistido en que los populares consideran que ni siquiera tenían esa condición, porque no tenían planificados los actos juzgados, y por tanto no recibieron "ningún beneficio económico derivado de esos delitos".

Amenaza con querellarse

Cospedal, que ha negado haber cobrado sobresueldos en b, ha amenazado al diputado socialista Artemi Rallo con una querella por acusarla de falso testimonio. "Es falso que recibiera nada y que responda a ninguna contabilidad. Será una contabilidad de Bárcenas, no es la contabilidad del Partido Popular", ha afirmado tajante, que ha añadido además que en este tema ha "ganado" una querella al extesorero popular Luis Bárcenas.

Además, ha dicho que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel 'no debería haber entrado' en 'los papeles famosos' porque este tema es 'objeto de otra causa separada'. 'En lo que se refiere a mi hay varios procedimientos judiciales que dicen que es mentira', ha abundado, para recalcar que 'las falsedades tienen las piernas muy cortas'.

"Me está acusando de falso testimonio"

Después de que el diputado socialista haya acusado a Cospedal y a otros testigos de mentir en el juicio y subrayar que así lo recoge la sentencia, la secretaria general del PP ha negado que haya mentido y le ha emplazado a hacer esas acusaciones fuera para que ella pueda ponerle una querella ante los tribunales.

"Yo ni he mentido ante el juez Ruz ni lo estoy haciendo ahora ni lo he hecho en ningún momento", ha aseverado Cospedal, para acusar al diputado socialista de convertir esta comisión de investigación en un "linchamiento" al Partido Popular.

Durante su comparecencia no todo ha sido corrupción: Cospedal también ha tenido tiempo para acusar a Podemos de practicar un "machismo asqueroso" al mencionar a su marido, Ignacio López del Hierro, y sugerir que es uno de los donantes que aparece en los 'papeles de Bárcenas'.

A su juicio, los morados hacen "bandera del feminismo" y tienen una portavoz, Irene Montero, que "llora" en la tribuna cuando se cita su relación con el líder de la formación, Pablo Iglesias, cuando ese mismo partido trata de "dañar jurídicamente" a Cospedal "calumniando" a su marido.