Mariano Rajoy ya no es el presidente del Gobierno y toca hacer balance de lo bueno y lo malo que nos ha dejado.

Al margen de las medidas políticas, que serán mejores o peores en función de a quién se pregunte, hay que reconocer que el sexto presidente de la democracia nos ha regalado muy buenos y grandes momentos en estos casi siete años de mandato.

Y eso es indiscutible.

Ahora, a modo de despedida, un tuitero ha recogido en un hilo los 50 grandes momentazos de Rajoy.

9. "Hay cosas bonitas, otras no tanto, y no me acuerdo de ninguna" pic.twitter.com/NBLH7TRmHn

14. "It's very difficult todo esto" pic.twitter.com/eGlrHrAexR

23. "Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas" pic.twitter.com/G1q36eOD3a

25. "No he dormido nada, no me pregunten demasiado" pic.twitter.com/K4fVmEEaiG