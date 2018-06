Una profesora de Gran Canaria busca al "chico encantador" que viajó a su lado en el avión y las redes se vuelcan

Fue un viaje corto pero intenso. Tanto que Laura, profesora de infantil e inglés en Gran Canaria quedó marcada por "la historia de amor más efímera" de su vida. Y se ha lanzado a la búsqueda del "chico encantador" que la acompañó en este viaje que ahora se vive en las redes como una historia de amor a la que conseguir un final feliz.

Fue Laura quien la dio a conocer con un mensaje en Twitter: "Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador.Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono. #minutodesilencioporeseamorperdido #amoresdeaeropuerto".

Hoy, @Norwegian_ES patrocina la historia de amor más efímera de mi vida. Ayer volé desde Madrid a Las Palmas al lado de un chico encantador.Con las prisas de la gente para salir me fui corriendo y no pude darle mi teléfono. #minutodesilencioporeseamorperdido #amoresdeaeropuerto

Este amor de aeropuerto nació en un vuelo de Norwegian, compañía a la que Laura ha tratado de meter en el ajo para que la ayuden a encontrar a ese chico del que no pudo despedirse. Y Norwegian entró al juego, aunque no mucho:

Afortunadamente, ahí estaban otros tuiteros, que han compartido su historia e incluso le han ofrecido trucos para encontrar más rápidamente a ese muchacho de sus desvelos:

Laura, autoriza a Norwegian para que ellos lo llamen o manden un email y le faciliten tu número. Tan fácil como eso y no se incumple ninguna ley.

El community de @Norwegian_ES parece majo pero si no pudieran hacerlo, otra posibilidad es que los llames y digas que sin querer te llevaste algo de ese pasajero y le dejas en objetos perdidos de tu aeropuerto un sobre con tu número y este hashtag. Me invitaréis a la boda? 😉

También ha habido quien le ha afeado el hecho de haberlo publicado en redes...

Si no te pidió tu teléfono no será que no está interesado. Pregunto. Deja el acoso para los machirulos. Gracias.